La madrugada de este sábado 11 de abril se tornó trágica en el sur de Ucrania. Las autoridades regionales de Odesa confirmaron que al menos dos personas perdieron la vida luego de que un bombardeo ruso impactara directamente contra una zona residencial.
Odesa bajo fuego: bombardeos contra objetivos civiles empañan el alto al fuego
A escasas horas de que entre en vigor la tregua de 32 horas por la Pascua ortodoxa, la ciudad portuaria de Odesa sufrió un feroz bombardeo que dejó al menos dos víctimas fatales y graves daños en infraestructuras educativas. El ataque, que formó parte de una incursión masiva con más de 160 drones en todo el país, pone en jaque la efectividad del alto al fuego acordado entre Kiev y Moscú.
Sergii Lisak, jefe de la administración militar de la ciudad portuaria, informó a través de Telegram que el ataque no solo se cobró vidas, sino que también dejó heridos de gravedad.
"Otras dos personas fueron trasladadas al hospital y las infraestructuras civiles sufrieron daños importantes", detalló Lisak. Entre los edificios alcanzados por la ofensiva se encuentran una residencia universitaria y una escuela maternal, lo que refuerza las denuncias de Kiev sobre ataques deliberados contra objetivos no militares en la estratégica ciudad del Mar Negro.
Ofensiva masiva: 160 drones sobre el cielo ucraniano
El ataque sobre Odesa fue parte de una operación de mayor envergadura.
Según el reporte oficial de la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó un total de 160 drones durante la noche en diversos puntos del territorio. Aunque los sistemas de defensa antiaérea lograron interceptar o derribar 133 de estos dispositivos, el remanente fue suficiente para causar estragos en el sur del país.
Esta escalada de violencia ocurre en un momento de extrema sensibilidad, faltando apenas horas para que el reloj marque las 16:00 (hora local), momento en que debería comenzar a regir la pausa en los combates.
La magnitud de la incursión aérea sugiere que ambos bandos buscan consolidar posiciones o enviar mensajes de fuerza antes de que las armas —teóricamente— callen por 32 horas.
La fragilidad del alto al fuego de Pascua
La tregua acordada para la festividad religiosa contempla no solo el cese de los ataques hasta el final del domingo, sino también la posibilidad de nuevos intercambios de prisioneros. Sin embargo, los antecedentes en este conflicto, que ya supera los cuatro años de duración desde la invasión de febrero de 2022, no son alentadores.
Intentos previos de detener las hostilidades han fracasado sistemáticamente, con acusaciones cruzadas de violaciones y falta de voluntad política.
Con el humo aún saliendo de los escombros en Odesa, la comunidad internacional observa con escepticismo si este respiro por la Pascua ortodoxa logrará sostenerse o si será simplemente un breve paréntesis en la sangrienta cronología de la guerra.