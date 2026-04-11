Nuevo ataque ruso

Odesa bajo fuego: bombardeos contra objetivos civiles empañan el alto al fuego

A escasas horas de que entre en vigor la tregua de 32 horas por la Pascua ortodoxa, la ciudad portuaria de Odesa sufrió un feroz bombardeo que dejó al menos dos víctimas fatales y graves daños en infraestructuras educativas. El ataque, que formó parte de una incursión masiva con más de 160 drones en todo el país, pone en jaque la efectividad del alto al fuego acordado entre Kiev y Moscú.