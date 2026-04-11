Este sábado 11 de abril, Rusia y Ucrania llevaron a cabo uno de los intercambios de prisioneros más significativos del año, devolviendo a la libertad a un total de 350 militares.
Tregua: Rusia y Ucrania intercambiaron 350 prisioneros
En la antesala de un alto al fuego de apenas 32 horas por la Pascua ortodoxa, Moscú y Kiev concretaron este sábado la liberación de 175 combatientes por bando. El canje representa un alivio humanitario en medio de un escenario diplomático estancado y tras una noche de ataques cruzados que empañan el inicio del cese de hostilidades.
Según confirmó el Ministerio de Defensa ruso a través de un comunicado oficial, 175 soldados de sus filas fueron repatriados desde territorio controlado por Kiev, mientras que, en contrapartida, igual número de efectivos ucranianos fueron entregados a sus autoridades.
El canje se produce en un momento crítico, cuando los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una paz duradera cumplen cuatro años sin avances sustanciales.
Desde la invasión a gran escala en febrero de 2022, este conflicto se ha consolidado como el más sangriento en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, dejando tras de sí cientos de miles de víctimas y millones de desplazados.
Una tregua de 32 horas marcada por la fe
El intercambio de prisioneros funciona como el preámbulo de una breve tregua de 32 horas acordada con motivo de la Pascua ortodoxa.
El cese al fuego, anunciado inicialmente por el presidente ruso Vladimir Putin y aceptado por su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, entra en vigor este sábado a las 16:00 (hora local) y se extenderá hasta el último minuto del domingo.
Pese a la carga simbólica y religiosa de la fecha, la desconfianza entre ambos bandos sigue siendo absoluta. Analistas internacionales señalan que estos altos al fuego suelen ser extremadamente frágiles y rara vez logran detener por completo la maquinaria bélica en las zonas de mayor fricción.
Tensión y ataques en la previa del cese al fuego
La fragilidad del acuerdo quedó en evidencia en las horas previas a su inicio. Durante la madrugada de este sábado, ambos ejércitos mantuvieron la intensidad de sus operaciones con ataques nocturnos de drones en diversos puntos estratégicos.
Los reportes preliminares indican que estas incursiones causaron muertos y heridos, empañando el espíritu de la tregua antes de que comenzara a regir formalmente.
Este contexto de violencia persistente subraya la dificultad de pasar de gestos humanitarios aislados, como el intercambio de prisioneros, a una mesa de negociación que permita vislumbrar el final de las hostilidades en la región.