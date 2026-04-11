Pascua Ortodoxa en guerra

Tregua: Rusia y Ucrania intercambiaron 350 prisioneros

En la antesala de un alto al fuego de apenas 32 horas por la Pascua ortodoxa, Moscú y Kiev concretaron este sábado la liberación de 175 combatientes por bando. El canje representa un alivio humanitario en medio de un escenario diplomático estancado y tras una noche de ataques cruzados que empañan el inicio del cese de hostilidades.