Medio Oriente

Conflicto en el estrecho de Ormuz: Trump advierte que lo reabrirá "con o sin la ayuda de Irán"

El mandatario estadounidense afirmó que el control atómico representa el "99 por ciento" de las negociaciones que se inician en Pakistán. Además, advirtió que el Estrecho de Ormuz será reabierto "con o sin cooperación" de Teherán.