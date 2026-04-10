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Trump criticó a Irán por el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz: "Es inaceptable"

El presidente estadounidense cuestionó las restricciones al tráfico marítimo en una zona clave para el comercio petrolero mundial. Aseguró que trabajará con aliados para garantizar la libre navegación.

Trump calificó como "deshonroso" el procedimiento de las autoridades iraníes.Trump calificó como "deshonroso" el procedimiento de las autoridades iraníes.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó esta noche que Irán "está haciendo un trabajo muy pobre", en referencia a su postura sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasa buena parte de la producción de crudo.

A través de un posteo en sus redes sociales, el mandatario calificó como "deshonroso" el procedimiento de las autoridades iraníes "al permitir que el petróleo pase por el estrecho de Ormuz", a cambio del pago de un peaje.

FILE PHOTO: A map showing the Strait of Hormuz, also known as Madiq Hurmuz, and 3D printed oil barrels are seen in this illustration taken March 26, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoRestricciones al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Crédito: Reuters.

"Ese no es el trato que tenemos", exclamó Trump, y añadió que Irán "está haciendo un trabajo muy pobre".

Irán exige a los buques petroleros pagar un peaje de un dólar por barril para transitar a través del estrecho, de acuerdo con un reporte del Wall Street Journal de hoy. El tráfico marítimo en el estrecho sigue siendo escaso.

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Horas antes, Trump se había quejado porque "hay reportes de que Irán cobra tarifas a los buques petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz. ¡Más vale que no lo estén haciendo y si lo están haciendo, más vale que se detengan ahora mismo!", escribió Trump en su red social Truth Social.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump, flanked by Secretary of Defense Pete Hegseth, speaks during a press conference in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, D.C., U.S., April 6, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque/File PhotoTrump criticó a Irán por el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz. Crédito: Reuters.

En tanto, el pasado miércoles el mandatario estadounidense había dicho en declaraciones a ABC News que estaba considerando crear una "empresa conjunta" con Irán para cobrar peaje a los buques que transitan por esta importante vía marítima por la que pasa cerca del 20 por ciento del petróleo global, propuesta a la que se refirió como "algo hermoso".

También afirmó el miércoles en su red social que Estados Unidos podría hacer "mucho dinero" "ayudando a descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz".

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