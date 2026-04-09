Los conflictos en Medio Oriente volvieron a colocar a la energía en el centro de la escena global. Cada vez que el suministro internacional se tensiona, los precios reaccionan con rapidez y los efectos se trasladan a economías de todo el mundo.
Energía y geopolítica: cuando lo que pasa afuera se paga adentro
Los conflictos internacionales vuelven a tensionar los mercados energéticos y reconfiguran el rol de Argentina, generando nuevas oportunidades en la balanza energética, pero también desafíos para los costos productivos y la economía local.
Aunque Argentina se encuentra lejos geográficamente de esos escenarios, su sistema energético no es ajeno a lo que ocurre en un mercado cada vez más interconectado. En los últimos años, el sector energético argentino atravesó una transformación significativa.
Tras largos períodos marcados por déficits energéticos y dependencia de importaciones, el país comenzó a consolidar un escenario de mayor autosuficiencia y generación de excedentes exportables.
Este cambio estructural se explica en gran medida por el crecimiento sostenido de la producción hidrocarburífera, particularmente en Vaca Muerta, junto con el desarrollo de infraestructura asociada como gasoductos y oleoductos que ampliaron la capacidad de transporte energético. El precio internacional del petróleo será determinante para el resultado de la balanza energética.
En escenarios de precios elevados, las exportaciones energéticas podrían alcanzar niveles significativamente superiores a los de años recientes, fortaleciendo el ingreso de divisas y consolidando una posición energética más sólida que la observada durante conflictos anteriores, cuando el país debió afrontar fuertes incrementos en importaciones y subsidios.
Sin embargo, los beneficios potenciales no eliminan los riesgos. El impacto internacional también se traslada a los precios internos, aunque con comportamientos diferenciados según el tipo de energía. En el caso de las tarifas de energía eléctrica y gas natural, el impacto podría ser moderado debido al uso predominante de combustibles locales con precios contractualizados.
La situación es distinta en el caso de los combustibles líquidos, cuyos precios tienden a alinearse con los valores internacionales, generando mayores probabilidades de traslado al consumidor final.
Para minimizar estos efectos, tanto el gobierno como las empresas del sector han adoptado medidas destinadas a amortiguar el impacto inmediato en los precios, como el aumento en el uso de biocombustibles, la postergación de ajustes impositivos y mecanismos temporales de estabilización de precios.
Estas herramientas permiten evitar aumentos bruscos en el corto plazo, aunque no eliminan la presión acumulada sobre el sistema energético. La energía también ejerce presión directa sobre el nivel general de precios. Los aumentos en tarifas y combustibles impactan en la inflación y condicionan la evolución de la economía en su conjunto, afectando tanto a los consumidores como a la actividad productiva.
En este contexto, la energía deja de ser únicamente una cuestión técnica para convertirse en una variable estratégica tanto para las empresas como para el país. Comprender cómo evolucionan los mercados internacionales y anticipar sus efectos locales se vuelve una capacidad cada vez más necesaria para la toma de decisiones productivas y económicas.
En un mundo cada vez más inestable, la relación entre energía y geopolítica seguirá condicionando precios, inversiones y estrategias económicas. Para Argentina, el desafío no será solo aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo escenario energético global, sino también gestionar sus impactos internos con planificación y visión de largo plazo.
El autor es consultor en Estrategia y Eficiencia Energética Industrial.
Bombardeos, petróleo y gas (1)
La Guardia Revolucionaria de Irán (GRI), el ejército ideológico del régimen islámico, amenazó el martes 7 de abril con acciones "contra la infraestructura que privarán a Estados Unidos y sus aliados del petróleo y el gas de la región por años".
"Los socios regionales de Estados Unidos deben saber que hasta hoy hemos demostrado una gran moderación en aras de la buena vecindad y hemos tenido en cuenta la selección de objetivos para las represalias, pero todas estas consideraciones desaparecieron", advirtió la GRI en un comunicado difundido por la televisión estatal.
El anuncio de las autoridades iraníes sale al cruce de las más recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó al régimen islámico con ataques de gran envergadura si no acata su ultimátum de reabrir el estrecho de Ormuz.
"Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió en su plataforma Truth Social.
El jefe de la Casa Blanca no dio detalles, pero ya ha dicho que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán "hasta regresarlo a la Edad de Piedra".
El ultimátum vence a las 0 horas del miércoles. Cuando los periodistas le preguntaron a Trump sobre cuáles eran sus condiciones exactas, respondió: "Un acuerdo que sea satisfactorio para mí".
Ese acuerdo que desactivaría la orden de bombardear debe incluir ante todo la renuncia de Irán a poseer un arma nuclear, enfatizó Trump. "Ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder", expresó en su mensaje de este martes.
"Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin", aseguró. "Dios bendiga al gran pueblo de Irán", manifestó.
(1) Fuente: Agencia Deustche Welle.