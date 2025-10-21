Energía en Argentina: las lecciones que dejó el invierno 2025

Imagen invernal de la capital sanjuanina. La provincia de San Juan tuvo una primera ola de frío entre el 30 de junio y el 2 de julio pasado, repitiéndose el fenómeno meteorológico hacia fines de este último mes, cuando una masa de aire frío avanzó desde el extremo sur del país hacia el norte de la Patagonia, extendiéndose gradualmente por todo el territorio.