Cammesa expuso ante el gobierno santafesino la perspectiva energética ante el verano

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto a directivos y gerentes de EPE, visitaron el centro de distribución de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa), ubicado sobre ruta 34 en Pérez, para interiorizarse sobre la situación del sistema energético ante la próxima temporada estival y ante cambios producidos en la comercialización.
Fue un encuentro de dos horas donde los santafesinos fueron informados por técnicos de la firma encabezados por el gerente general, Eduardo Hollidge, sobre el funcionamiento del centro de Pérez, el manejo de demanda, la generación energética y los posibles escenarios de la temporada estival.
Puccini llegó a la central de Cammesa junto a la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez Volpini, los directores Lisandro Peresutti y Paola Forcada más tres gerentes del área de operaciones. Previo a la visita, el ministro de Desarrollo Productivo había tenido un encuentro con la mesa de conducción de Fisfe que encabeza Javier Martín.
La línea gerencial de Cammesa -frente al tablero central de control- planteó distintos escenarios de generación energética que tiene la Argentina y con respecto al próximo verano se explicó que hay dos diferencias con respecto al último verano donde hubo situaciones de extrema demanda al sistema por altas temperaturas en días seguidos. Como alivio se explicó que Brasil y Paraguay están en mejor situación de generación así como la puesta en valor de usinas generadoras que estaban en desuso y que están en condiciones -ahora- de asistir ante una eventualidad.
La incógnita es el comportamiento del clima que más allá de los pronósticos que hablan de un verano con temperaturas superior a las habituales, dependerá de la prolongación de olas de calor.
Durante la reunión, Puccini y autoridades de la EPE expusieron el cuadro de situación del sistema de distribución santafesino y la necesidad de construir nuevas estaciones transformadoras. Se habló de al menos siete en territorio santafesino.
"Hay que tener infraestructura para que llegue la demanda" repite al ministro Puccini.
Ante el tablero de Cammesa: escenarios de demanda y generación para el verano.
Los industriales santafesinos hablaron -en la previa- con Puccini sobre la demanda en verano para grandes usuarios y sobre cómo se aplicará la nueva regla de compra de energía también para grandes consumidores que dispuso Energía de la Nación.
"Avanzamos en formar una mesa de trabajo entre Cammesa, gobierno de Santa Fe y los industriales para monitorear demandas, ofertas y costo de energía" señaló Puccini a EL Litoral al retirarse del encuentro.
Los técnicos de Cammesa explicaron al ministro y a la conducción de EPE el tablero central de la distribución eléctrica en el país con los diferentes porcentajes de generación ya sea de renovables o de no renovables; los picos de consumo, zonas y horarios de mayores consumos y cómo se equilibra el funcionamiento del sistema.
Hoy el 54% de la energía que consume la Argentina es renovable con gran pesa de la hídrica. En cuanto a la no renovable, la mayor carga está en el parque térmico.
La sede central de Cammesa está en CABA pero la principal central de distribución está en el sur santafesino, al lado de Rosario, en la ciudad de Pérez donde ayer ingresaron las autoridades santafesinas y acordaron seguir haciéndolo para coordinar políticas energéticas.
Puccini y equipo de la EPE, en Pérez, antes del briefing técnico de Cammesa.
Con constructores e industriales
El ministro Puccini, y la presidenta de la EPE, Rodríguez, presentaron las nuevas resoluciones y disposiciones técnicas orientadas a desarrolladoras urbanas e industriales que buscan fortalecer la articulación público-privada, brindar previsibilidad normativa y acompañar el crecimiento productivo de Santa Fe con transparencia, eficiencia y planificación territorial.
El encuentro se realizó en el Salón Amarillo del Ministerio de Desarrollo Productivo, en la capital provincial, con la presencia de representantes de los sectores de la construcción e industrial.
Puccini destacó que las reformas parten de "un convencimiento profundo del gobernador Maximiliano Pullaro sobre lo que significa la construcción en el PBI de la provincia. Es un sector estratégico, importante por todo el ecosistema que moviliza, desde los grandes constructores y desarrolladores hasta los propios albañiles que están haciendo obras. Por eso realizamos esta reunión con la Cámara de la Construcción y con la Unión Industrial para comunicarles una mejora en los trámites, los tiempos y los costos para quienes invierten".
El ministro recordó que, hasta hace poco, "muchas empresas que solicitaban una factibilidad para ampliar su potencia debían realizar numerosos trámites presenciales que, en algunos casos, llevaban hasta 18 meses".
Explicó que bajaron esos plazos con la digitalización total del proceso, de modo que las empresas puedan gestionar todo en línea. Hoy los tiempos se redujeron a 15 días para las factibilidades menores a 300 kilovatios y hasta 50 días para las de mayor potencia. Es un gran avance", remarcó.
Además, indicó que se estableció un beneficio por seis meses sobre el canon que la empresa cobra a quienes amplían su demanda de energía.
Rodríguez valoró el espacio de diálogo con el sector privado. "Tuvimos una mesa de trabajo donde pudimos exponer los avances en los procesos de factibilidad para nuevos servicios eléctricos que estamos desarrollando desde la empresa. Y, por supuesto, también escuchamos a los sectores sobre cuestiones vinculadas a la infraestructura que gestionamos y mantenemos permanentemente, con el fin de colaborar en el desarrollo territorial, inmobiliario y productivo de la ciudad capital", explicó.
Rodríguez subrayó que "hemos dado una señal muy fuerte tanto al desarrollo inmobiliario como a la industria en este proceso que estamos llevando adelante en la EPE. Fue un encuentro muy positivo, donde pudimos exponer la situación actual y, además, recibir sugerencias para seguir avanzando en los próximos encuentros".
Finalmente, la funcionaria anticipó que "hay obras de infraestructura eléctrica muy relevantes programadas para la ciudad de Santa Fe, el área metropolitana y toda la provincia".
