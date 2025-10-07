Conexiones clandestinas

La EPE intensifica controles y recupera $3.000 millones en Santa Fe

La presidenta de la Empresa Provincial de la Energía, Anahí Rodríguez, confirmó a CyD Litoral que en lo que va del año se detectaron más de 20 mil conexiones ilegales en distintas localidades santafesinas. Con inteligencia artificial, big data y denuncias anónimas, la compañía logró recuperar más de 3.000 millones de pesos y presentó causas penales por hurto de energía.