La EPE intensifica controles y recupera $3.000 millones en Santa Fe
La presidenta de la Empresa Provincial de la Energía, Anahí Rodríguez, confirmó a CyD Litoral que en lo que va del año se detectaron más de 20 mil conexiones ilegales en distintas localidades santafesinas. Con inteligencia artificial, big data y denuncias anónimas, la compañía logró recuperar más de 3.000 millones de pesos y presentó causas penales por hurto de energía.
Las obras apuntan a reforzar la red eléctrica. Foto: Archivo
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) reforzó sus controles en todo el territorio santafesino y detectó en el último trimestre más de 7.000 nuevas conexiones irregulares, lo que eleva a más de 20.000 las conexiones clandestinas halladas en lo que va de 2025. Así lo confirmó su presidenta, Anahí Rodríguez, en diálogo con CyD Litoral.
“Hemos realizado más de 81.000 inspecciones en todo el territorio provincial. Gracias a las herramientas de inteligencia artificial y big data, mejoramos la efectividad de los controles y alcanzamos una tasa cercana al 25%”, explicó Rodríguez.
Según precisó, el trabajo permitió recuperar casi 3.000 millones de pesos, equivalentes a unos 2 millones de dólares, “una cifra récord desde que se implementó este programa de control de pérdidas”.
Tecnología, denuncias y sanciones penales
La titular de la EPE detalló que la empresa combina sistemas de detección basados en inteligencia artificial con denuncias anónimas de usuarios. “Contamos con un sistema propio desarrollado por personal de la empresa, que nos permite identificar consumos sospechosos. Cuando se verifica una irregularidad, se actúa con un procedimiento que incluye sanción económica y denuncia penal”, señaló.
Rodríguez explicó que, una vez confirmada la conexión clandestina, se realiza “una estimación del consumo no registrado desde el momento del hurto hasta su detección” y se calcula el monto a cobrar al infractor. Paralelamente, se realiza la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación.
“Estamos frente a una práctica delictual. Quien tiene una conexión clandestina le está robando no solo a la empresa, sino a todos los santafesinos que pagan su factura”, subrayó.
El operativo se desarrolla en paralelo con un programa provincial de modernización tecnológica que busca reducir pérdidas no técnicas y optimizar la infraestructura eléctrica.
Rodríguez habló con CyD Litoral sobre el plan de modernización eléctrica. Foto: Archivo
Localidades con más casos y próximos pasos
Los casos detectados se concentran en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela y Santo Tomé, aunque también se hallaron irregularidades en más de 100 localidades de la provincia. “Vamos a continuar intensificando los controles a lo largo y a lo ancho del territorio santafesino. Cada peso recuperado se reinvierte en infraestructura eléctrica”, afirmó Rodríguez.
Según la funcionaria, el uso de tecnologías predictivas permitió acortar los tiempos de detección y mejorar la capacidad de respuesta. “Es una política pública que comenzó hace varios meses y que no solo vamos a sostener, sino que vamos a profundizar mes a mes”, dijo.
La titular de la EPE adelantó que la empresa prepara nuevas capacitaciones internas y ampliará el uso de sistemas automatizados para mapear zonas de alto riesgo de fraude.
Anahí Rodríguez, destacó las inversiones energéticas provinciales. Foto: Archivo
Impacto económico y tarifas
Consultada sobre la situación financiera de la empresa, Rodríguez explicó que más del 70% de los costos operativos corresponden al pago de energía a la distribuidora mayorista Cammesa. “Por el momento, no estamos pensando en modificaciones tarifarias. Las variaciones recientes responden a políticas de desregulación del Gobierno Nacional, que actualiza mensualmente los precios mayoristas”, sostuvo.
La presidenta aclaró que la provincia de Santa Fe no ha dispuesto aumentos tarifarios propios y que los ajustes aplicados “son consecuencia directa de las actualizaciones nacionales, que oscilan entre el 1% y el 4% mensual”.
“Cada mes observamos variaciones pequeñas, pero continuas, vinculadas a la política energética del Gobierno Nacional. Desde la EPE no podemos prever nuevas decisiones de ese tipo, aunque seguimos monitoreando su impacto sobre los usuarios santafesinos”, explicó Rodríguez.
Una política de control sostenida
Desde que comenzó el programa de detección de irregularidades, la EPE logró reducir las pérdidas eléctricas en un 18% y mejorar la eficiencia operativa en zonas críticas. La empresa considera que los resultados de 2025 marcan un punto de inflexión en la lucha contra el hurto de energía.
“Este trabajo requiere perseverancia, profesionalismo y compromiso. Cada inspección que evita una pérdida ayuda a fortalecer el sistema eléctrico provincial y garantiza que los recursos vuelvan en obras para la comunidad”, concluyó Rodríguez.
Con el foco puesto en la tecnología, la transparencia y la reinversión, la EPE avanza en una estrategia que busca equilibrar las cuentas sin recurrir a aumentos tarifarios, en un contexto económico nacional todavía inestable.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.