El biodiésel reclama por los precios

Cae la producción y exportación de biocombustibles mientras el Congreso analiza una nueva ley

La liga de provincias bioenergéticas y la UIA impulsan una nueva norma, resistida por representantes de provincias petroleras. Los datos de retracción de la actividad llegan tras un anuncio de la secretaría de Energía para incrementar el precio del biodiésel y el bioetanol.