Energía y combustibles

Aumenta el biodiésel: el Gobierno definió el nuevo valor mínimo para octubre

La Secretaría de Energía estableció un nuevo precio mínimo de adquisición del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil. La medida busca evitar distorsiones en el mercado y se enmarca en la emergencia económica y energética vigente.