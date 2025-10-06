Aumenta el biodiésel: el Gobierno definió el nuevo valor mínimo para octubre

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, dispuso una nueva actualización en el precio del biodiésel utilizado para la mezcla obligatoria con gasoil.
La Secretaría de Energía estableció un nuevo precio mínimo de adquisición del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil. La medida busca evitar distorsiones en el mercado y se enmarca en la emergencia económica y energética vigente.
Mediante la Resolución 385/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se fijó en $1.508.704 por tonelada el valor mínimo de adquisición de este biocombustible, que regirá durante todo el mes de octubre y hasta que sea reemplazado por un nuevo precio.
La medida forma parte del esquema de regulación establecido por la Ley 27.640, que define el marco normativo para la elaboración, comercialización y mezcla de biocombustibles en el país. Según el texto oficial, la decisión apunta a garantizar la estabilidad del mercado energético y evitar distorsiones que puedan trasladarse al precio final de los combustibles en los surtidores.
La resolución lleva la firma de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, y recuerda que el Gobierno nacional mantiene vigente la emergencia pública en materia económica, financiera y energética hasta fines de 2025, en el marco del Decreto 70/2023 y la Ley de Bases 27.742.
En ese contexto, la Secretaría de Energía explicó que resulta “necesario atender posibles desfasajes entre los costos reales de elaboración del biodiésel y los valores que surgen del procedimiento de determinación de precios”, establecido por la Resolución 963/2023.
Este mecanismo, aprobado a fines de 2023, permite actualizar los valores del biocombustible cuando se detectan desajustes en los costos o cuando los precios generan distorsiones en el valor final del gasoil. De hecho, el artículo 5 de esa norma autoriza a la Secretaría a realizar modificaciones “excepcionales” para equilibrar el mercado.
La última actualización de precios había ocurrido en septiembre, a través de las Resoluciones 369 y 377, que establecieron los valores de referencia para ese mes. Ahora, el nuevo monto de $1,5 millones por tonelada reemplaza esos valores previos.
La resolución también establece que el plazo de pago del biodiésel no podrá exceder los siete días corridos desde la fecha de emisión de la factura. El objetivo es garantizar un flujo de pago ágil entre las empresas elaboradoras y las refinadoras que deben cumplir con el corte obligatorio.
En el país, el biodiésel se elabora principalmente a partir del aceite de soja, y su uso obligatorio en la mezcla con gasoil fue una de las políticas más relevantes de los últimos años para impulsar las energías renovables y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
