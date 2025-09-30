Energía e innovación

YPF realiza la primera operación de fractura abastecida con gas de Vaca Muerta

En un hecho inédito, YPF concretó una operación de fractura utilizando GNC producido, despachado y transportado íntegramente por la propia compañía. El avance, realizado en La Amarga Chica, permite reducir costos y posiciona a la empresa como líder en eficiencia energética.