YPF realiza la primera operación de fractura abastecida con gas de Vaca Muerta
En un hecho inédito, YPF concretó una operación de fractura utilizando GNC producido, despachado y transportado íntegramente por la propia compañía. El avance, realizado en La Amarga Chica, permite reducir costos y posiciona a la empresa como líder en eficiencia energética.
YPF realizó la primera fractura del país con GNC producido y transportado por la propia empresa.
YPF concretó un nuevo hito en la transformación energética de Vaca Muerta al realizar la primera operación de fractura abastecida con GNC producido, despachado y transportado íntegramente por la compañía. Esta innovación contribuye de manera significativa a la reducción del costo pozo a partir del ahorro generado por la utilización de gas.
La operación se llevó a cabo en el bloque La Amarga Chica, uno de los más activos de Vaca Muerta.
La operación se realizó en el bloque La Amarga Chica, donde YPF utilizó su propio gas natural para alimentar un set de fractura bifuel que funciona con una combinación de diésel y gas natural. El suministro de GNC fue abastecido desde una nueva estación de carga a granel ubicada en Añelo, diseñada para permitir el despacho continuo y seguro de gas, marcando un precedente en la industria.
El gas comprimido en la planta proviene directamente de la operación de YPF en Vaca Muerta y, una vez industrializado, es transportado hasta el uso en campo.
Vaca Muerta, uno de los ejes de vital importancia para la economía nacional.
Este avance posiciona a YPF como líder en innovación energética y abre nuevas oportunidades de negocio. El nuevo YPF Directo GNC podrá abastecer a otras petroleras, industrias no conectadas a gasoductos y a camiones que utilicen GNC.
Con esta iniciativa, YPF reafirma su compromiso con la eficiencia, la sustentabilidad y el desarrollo tecnológico en Vaca Muerta.
