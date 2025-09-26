YPF superó el récord de procesamiento de crudo en la refinería de La Plata

Contenido realizado por YPF
En el año de su centenario, la refinería de YPF en La Plata no solo celebra su legado industrial, sino que marca un nuevo hito en la historia energética del país: durante agosto, el Complejo Industrial La Plata (CILP) superó su récord histórico de procesamiento mensual de crudo, alcanzando más de 1 millón de metros cúbicos. Un logro que no solo habla de volumen, sino de calidad y visión estratégica.
Este récord se traduce en cifras que reflejan una producción de combustibles de alto valor agregado con marcas inéditas, como los 99.109 m³ de nafta INFINIA, cifra récord para el combustible premium de la compañía, y una producción total de naftas que superó los 308.000 m³. En paralelo, los destilados medios —como gasoil, INFINIA Diesel y JP-1— alcanzaron los 466.883 m³, consolidando al complejo como un pilar clave del abastecimiento nacional.
Pero detrás de estos números hay una transformación profunda. Una serie de obras, como el Revamp del Topping 4 y Topping D, elevaron la capacidad de procesamiento de crudo del complejo a 210 mil barriles de crudo por día, de los cuales el 70% proviene de Vaca Muerta.
Es así que la refinería se encuentra dentro de una estrategia de modernización que busca posicionar a YPF como una empresa de clase mundial. Así lo expresó el presidente de la compañía, Horacio Marín, durante la exposición Argentina Oil & Gas 2025: “Este año, gracias al gran trabajo en las refinerías, ya mejoramos casi la mitad de su capacidad. No se extrañen si en el corto plazo estamos exportando INFINIA, nafta y gasoil”.
La frase no es menor. En un contexto donde la industria energética argentina busca ampliar sus horizontes, la posibilidad de exportar combustibles premium representa un cambio estructural en el negocio downstream de YPF. Un giro que permitiría no solo abastecer con mayor calidad al mercado interno, sino también proyectar excedentes al exterior, con estándares internacionales.
Este avance se enmarca en el ambicioso Plan 4x4 que la compañía impulsa para transformar sus operaciones, con la refinería platense como protagonista y con inversiones para mejorar la eficiencia y capacidad de producción, reducir los impactos industriales y mejorar la seguridad de trabajo.
Otro foco estratégico lo constituye la apuesta a la incorporación de tecnologías más eficientes en los procesos, como la flamante sala Real Time Intelligent Center, que permite optimizar en tiempo real la operación de la refinería y, así, lograr mayor eficiencia y productividad.
A 100 años de su fundación, la Refinería La Plata de YPF sigue siendo un actor central en la matriz energética nacional. El récord de agosto refleja que su capacidad operativa constituye una herramienta clave para afrontar los desafíos del sector en los próximos años.
