Más de un millón de metros cúbicos

YPF superó el récord de procesamiento de crudo en la refinería de La Plata

En el año de su centenario, la refinería de YPF en La Plata no solo celebra su legado industrial, sino que marca un nuevo hito en la historia energética del país: durante agosto, el Complejo Industrial La Plata (CILP) superó su récord histórico de procesamiento mensual de crudo, alcanzando más de 1 millón de metros cúbicos. Un logro que no solo habla de volumen, sino de calidad y visión estratégica.