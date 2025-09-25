YPF alcanza un récord en velocidad de fractura

La empresa busca potenciar la producción no convencional y aprovechar plenamente el potencial de Vaca Muerta.
Superaron las 20 etapas por día con 21 horas de bombeo bajo la modalidad de fracturas simultáneas.
YPF alcanzó un nuevo récord en sus operaciones no convencionales al superar las 20 etapas por día con 21 horas de bombeo bajo la modalidad de fracturas simultáneas. Este logro representa un salto en productividad que eleva los estándares de eficiencia en la industria y reafirma la capacidad de la compañía para liderar el desarrollo energético del país.
El nuevo hito se inscribe en el Plan 4x4 de la compañía de potenciar la producción no convencional y aprovechar plenamente el potencial de Vaca Muerta, una de las formaciones de shale más relevantes a nivel mundial. La incorporación de innovación tecnológica, procesos cada vez más eficientes y una estricta cultura de seguridad son pilares que permiten alcanzar estos resultados y sostener un crecimiento sostenido en el tiempo.
Durante el segundo trimestre de este año, la producción de crudo shale creció un 28% interanual, alcanzando los 145 mil barriles por día. Actualmente, el shale oil representa el 59% de la producción total de petróleo de YPF, lo que proyecta a la Argentina hacia un nuevo escenario de desarrollo energético y oportunidades de exportación.
Este avance fue posible gracias al trabajo conjunto de los equipos de YPF y SLB, cuya experiencia y compromiso resultan fundamentales para sostener la excelencia operativa. El récord alcanzado confirma que la combinación de innovación, eficiencia y seguridad puede transformar la escala de producción y consolidar a la industria argentina como un actor de peso en el escenario global.
De esta manera, YPF da un nuevo paso hacia el futuro energético del país, afianzando el rol estratégico de Vaca Muerta y su proyección internacional como motor de crecimiento y desarrollo para las próximas décadas.
