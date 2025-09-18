Acuerdo estratégico

YPF se suma al Programa de Desarrollo de Proveedores del CFI para fortalecer a las PYMES energéticas

La petrolera nacional adhirió al Programa de Desarrollo de Proveedores del Consejo Federal de Inversiones. El objetivo es impulsar a las PYMES energéticas de la Patagonia y otras regiones, generando empleo y mayor integración en la cadena de valor.