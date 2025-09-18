#HOY:

YPF se suma al Programa de Desarrollo de Proveedores del CFI para fortalecer a las PYMES energéticas

La petrolera nacional adhirió al Programa de Desarrollo de Proveedores del Consejo Federal de Inversiones. El objetivo es impulsar a las PYMES energéticas de la Patagonia y otras regiones, generando empleo y mayor integración en la cadena de valor.

Walter Actis, de YPF, junto a autoridades provinciales en la firma del acuerdo.
 10:01

YPF firmó un acuerdo de adhesión al Programa de Desarrollo de Proveedores impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo de potenciar a las pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena de valor energética en la Patagonia y otras regiones.

La carta de adhesión fue firmada por Walter Actis, vicepresidente de Supply Chain de YPF, junto a Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén; Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro; Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza; e Ignacio Lamothe, secretario general del CFI, en representación de las provincias que lo integran, entre ellas Santa Fe que también se sumó al acuerdo.

YPF se suma al Programa de Desarrollo de Proveedores del CFI para fortalecer a las PYMES energéticasLa adhesión se firmó durante la AOG 2025 en presencia de gobernadores

“Desde YPF entendemos que el desarrollo de la industria energética va de la mano con el crecimiento de nuestras PYMES proveedoras. Con este acuerdo seguimos ampliando oportunidades para que más empresas locales puedan integrarse a proyectos estratégicos, generando empleo y valor en las provincias productoras”, señaló Walter Actis.

La firma se realizó en el marco de la AOG 2025 y refuerza el compromiso de YPF con Energía PyME, el programa creado por la compañía para acompañar a proveedores locales con herramientas de formación, consultoría y acceso a financiamiento, favoreciendo así su crecimiento y competitividad en el sector.

