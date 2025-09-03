Santa Fe integra con 298 empresas la cadena exportadora de petróleo y minería

La exportación de Vaca Muerta -y en breve de la minería- ya tiene eslabones santafesinos en su "cadena de valor". Hay 298 empresas de la provincia que integran la mesa de "gas, petróleo y minería"; pero el grupo de difusión registra 449 miembros que revelan la expectativa de las pymes para integrarse en la generación de "dólares genuinos" para el país.
El interés no es ocioso. Según las proyecciones oficiales, Vaca Muerta y la minería estarían generando unos US$ 57 mil millones en exportaciones hacia 2033 gracias al Rigi y al componente local de proveedores de esas grandes inversiones.
La gestión Pullaro ha desarrollado una estrategia específica apuntando desde la "pampa gringa" y sus fierros, a actividades que parecen lejanas a Santa Fe, pero son destino de las capacidades provinciales y canteras de recursos para las empresas provinciales y sus capacidades.
Mesa de Gas, Petróleo y Minería.
Así quedó expuesto en la exposición que la mesa sectorial tuvo en Santa Fe Business Forum, que se desarrolla en Rosario. Allí expusieron el secretario de desarrollo industrial, Guillermo Becani y el director provincial de infraestructura y fortalecimiento industrial, Pablo Bonetto. A ellos se sumó un invitado especial: Gustavo Banderet, intendente de Añelo.
"Santa Fe tiene para aportar el segundo PBI industrial de la República Argentina" y "vamos a ir como socios estratégicos; esto es lo que nos viene planteando nuestro gobernador Maximiliano Pullaro", planteó Becani.
Bonetto recordó que la Mesa de Gas, Petróleo y Minería formada en el año 2019, tiene clientes en un 7,5% exclusivos de la minería; 12,5% en petróleo y 45,5% de ambos sectores.
Los funcionarios santafesinos dejaron en claro que las oportunidades se basan particularmente en el sector metalmecánico, fundiciones, tratamientos térmicos o aceros especiales. Pero en la lista hay proveedores de servicios, de la economía del conocimiento o incluso muebles.
Cadena de valor, septiembre 2025.
Tornillos, muebles, calderas…
El intendente de Añelo apuntó incluso a las muebleras esperancinas. "Se necesita desde un tornillito que hace falta para la industria, a la colocación de una brida, una tornería… o la fábrica de muebles.
"Imagínense -dijo- que hoy se están construyendo 7500 nuevas camas que va a necesitar la industria de acá a fin de año. Y esos complejos necesitan la mesa, necesitan la silla, el roperito".
Relató que sólo YPF va a tener "más de 100.000 vehículos en los próximos años; imagínense la cantidad de empresas que se van a necesitar en mantenimiento mecánico, gomería, estaciones de servicio, lavaderos, todo lo que viene asociado a una sola actividad".
Mesa de Gas, Minería y Petróleo en el Santa Fe Business Forum.
Por su parte los funcionarios santafesinos, resaltando la "diversidad" de la pymes industriales de la provincia, señalaron que hay empresas santafesinas "que ya están radicadas en Neuquén" como proveedoras de indumentaria o calzado de seguridad.
"El 50% de las calderas, de los equipos sometidos a presión, se producen en la ciudad de Esperanza", apuntaron los funcionarios en relación a lo que aporta Santa Fe a Vaca Muerta.
