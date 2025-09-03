Compradores internacionales visitan empresas santafesinas en el Santa Fe Business Forum
Desde este miércoles empresarios de cuatro continentes están conociendo fábricas y establecimientos productivos de la provincia para informarse sobre la producción local, buscando fortalecer lazos comerciales y explorar nuevas oportunidades.
Este miércoles los empresarios recorrieron Argental, fábrica de maquinaria para panaderías y pastelerías.
Este miércoles compradores extranjeros de más de 20 países recorrieron fábricas y establecimientos productivos de la provincia en el marco de la segunda edición del Santa Fe Business Forum. La iniciativa, organizada por el gobierno santafesino, tiene como objetivo principal que los empresarios conozcan de cerca la producción local y generen nuevos acuerdos comerciales.
La misión comercial, que se extenderá hasta el viernes 5 de septiembre, incluye circuitos productivos en 40 localidades de 14 departamentos. Los 183 empresarios y compradores internacionales representan a mercados de Europa, América, Asia y África.
Este miércoles se desarrollaron 10 circuitos productivos en simultáneo.
Un puente entre la producción local y los mercados globales
El Santa Fe Business Forum, una iniciativa impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, busca consolidar a la provincia como un polo estratégico para la inversión, la innovación y el comercio exterior.
El recorrido en Rinaudo e hijos, fabricantes de máquinas industriales para pastas (Granadero Baigorria).
Durante los recorridos, los participantes visitan empresas de diversos rubros como maquinaria industrial y agrícola, biotecnología, industria alimenticia, equipamiento médico, autopartes y genética animal.
"Estoy cumpliendo un sueño: después de 19 años de trabajar en este rubro, es la primera vez que puedo conocer una empresa productora de maquinaria para panificación", expresó Mario Rueda Padilla, un distribuidor de alimentos de Costa Rica.
El proyecto incluye circuitos productivos en 40 localidades de 14 departamentos.
Recorridos con resultados y expectativas
El miércoles se realizaron 10 circuitos productivos simultáneos, de los cuales participaron empresarios de Chile, Perú, Costa Rica, Honduras, Bolivia y Ecuador. En una de las rutas, los visitantes recorrieron plantas de maquinaria para la industria alimenticia, como Argental y Rinaudo e hijos en Granadero Baigorria, y Carlini Hnos. en Pueblo Esther.
Violeta Fogliatti, directora de Argental, líder en maquinaria para panificación en Latinoamérica, destacó el valor de estos encuentros: "Nos permite tener contacto directo con potenciales compradores internacionales, mostrándoles de primera mano nuestra planta, nuestra gente, y nuestra manera de trabajar. Sin dudas, le da un valor agregado a la experiencia".
Los resultados no tardaron en llegar. El chileno Paulo Sandoval Núñez, gerente de Pac Mac de Bolivia, señaló que su visita a la empresa Rinaudo en la edición anterior del foro lo motivó a regresar. "Gracias a la visita de esta mañana, pactamos una conversación en la Ronda de Negocios para avanzar en un acuerdo comercial y trabajar juntos", afirmó.
Por su parte, Juan Astorga de Insermag, empresa chilena importadora de maquinaria, se mostró satisfecho con la experiencia. "Si bien trabajamos con Italia, esto nos permite avanzar en la posibilidad de importar maquinaria santafesina a Chile", aseguró.
La misión comercial se extenderá hasta el viernes 5 de septiembre.
Un encuentro para el futuro productivo
El Foro, que se desarrolla en La Fluvial de Rosario, reúne a 250 compradores internacionales, más de 1000 empresas argentinas y 40 fondos de inversión. Desde el 2 de septiembre hasta el 5, el evento cuenta con rondas de negocios, charlas, capacitaciones y presentaciones especiales.
Los circuitos productivos, con sus 87 visitas a firmas locales, confirman que el Santa Fe Business Forum es una herramienta clave para impulsar el crecimiento y la internacionalización de la producción santafesina.
