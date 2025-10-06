#HOY:

Corte total del tránsito sobre Ruta 11 a la altura de Iriondo

El siniestro fue protagonizado por dos camiones. Hay desvío por la Ruta 4 y la 70.

Así quedaron los vehículos tras el siniestro vial.
 10:02
 / 
Por: 

Se estableció un corte total del tránsito este lunes a primera hora de la mañana por sobre la Ruta Nacional 11 por siniestro vial a la altura de Iriondo, departamento La Capital de la provincia de Santa Fe.

Mirá tambiénUna motociclista murió tras chocar contra una columna

El accidente fue protagonizado por dos camiones en el kilómetro 504, con desvíos establecidos en ambas manos.

El comunicado de la APSV en X.El comunicado de la APSV en X.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) detalló que se desvía en sentido al sur en Nelsón por Ruta Provincial 4, Ruta Provincial 6 y Ruta Provincial 70.

En sentido al norte, el desvío se realiza en dirección opuesta por las mismas vías.

Imagen ilustrativa. Zona afectada por el siniestro. Crédito: Google Street ViewImagen ilustrativa. Zona afectada por el siniestro. Crédito: Google Street View

El ente provincial solicitó circular con precaución y respetar todas las señalizaciones e indicaciones del personal para evitar nuevos incidentes.

