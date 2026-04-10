Tensión en Medio Oriente

El estrecho de Ormuz continúa cerrado y peligra el alto el fuego entre EE.UU. e Irán

Teherán bloqueó nuevamente el paso clave para el comercio petrolero en respuesta a los ataques de Israel en Líbano. La decisión pone en jaque la tregua de dos semanas anunciada por Donald Trump.