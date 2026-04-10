El conflicto en Medio Oriente ha ingresado en una fase de extrema fragilidad. A pocas horas de iniciarse las negociaciones de paz, el estrecho de Ormuz permanece clausurado por decisión de Irán, una medida que responde directamente a la continuidad de los ataques israelíes contra objetivos de Hezbollah en el Líbano.
El estrecho de Ormuz continúa cerrado y peligra el alto el fuego entre EE.UU. e Irán
Teherán bloqueó nuevamente el paso clave para el comercio petrolero en respuesta a los ataques de Israel en Líbano. La decisión pone en jaque la tregua de dos semanas anunciada por Donald Trump.
Este bloqueo no solo escala la tensión militar, sino que amenaza con desestabilizar la economía global al cerrar uno de los puntos más críticos para el transporte de crudo en el mundo.
La situación representa un duro revés para la diplomacia estadounidense. Recientemente, el presidente Donald Trump había anunciado un alto el fuego de dos semanas, fruto de un acuerdo preliminar con Teherán que incluía la reapertura del corredor marítimo.
Sin embargo, la persistencia de las hostilidades en territorio libanés llevó a Irán a dar marcha atrás con su compromiso, reinstalando la incertidumbre en los mercados internacionales y entre las principales potencias.
El factor Ormuz
El estrecho de Ormuz es el eje central de esta crisis. Por sus aguas transita una porción significativa del petróleo que abastece al mercado global, lo que convierte cualquier interrupción en un problema de seguridad internacional.
Las alarmas, que se habían apagado brevemente tras el anuncio de la tregua, se han vuelto a encender ante la posibilidad de un bloqueo prolongado o enfrentamientos directos en la zona.
Estados Unidos busca actualmente mecanismos para garantizar la libre navegación y evitar que el corredor se convierta en una moneda de cambio permanente dentro del conflicto.
La Casa Blanca intenta rescatar el acuerdo de paz antes de que la ventana de dos semanas se cierre definitivamente bajo el fuego cruzado en la frontera entre Israel y el Líbano.
El impacto en el Líbano
Mientras el foco logístico está puesto en el mar, la realidad en tierra sigue siendo crítica. Los ataques en el Líbano no solo han provocado el cierre del estrecho, sino que han puesto en jaque la viabilidad de las primeras mesas de negociación.
Para los analistas, la conexión entre el teatro de operaciones libanés y la seguridad en el Golfo Pérsico demuestra que la crisis ya no es un enfrentamiento focalizado, sino una disputa regional de consecuencias impredecibles para el comercio energético.