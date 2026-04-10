Misión lunar

Seguí la vuelta de Artemis II a la Tierra en vivo

La misión tripulada de la NASA entra en su último capítulo este viernes 10 de abril, con amerizaje previsto frente a San Diego. La reentrada pondrá a prueba el escudo térmico y marcará el cierre del primer viaje humano alrededor de la Luna en más de 50 años.Artemis