Seguí la vuelta de Artemis II a la Tierra en vivo

Artemis II transita sus últimos momentos en el espacio y la NASA ya tiene todo listo para el regreso de la tripulación a la Tierra. El amerizaje está previsto para este viernes 10 de abril a las 21.07 de la Argentina, frente a la costa de San Diego, en el océano Pacífico. La cápsula Orion cerrará así una misión de casi diez días que reabrió el camino de los vuelos tripulados alrededor de la Luna.
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La misión tripulada de la NASA entra en su último capítulo este viernes 10 de abril, con amerizaje previsto frente a San Diego. La reentrada pondrá a prueba el escudo térmico y marcará el cierre del primer viaje humano alrededor de la Luna en más de 50 años.Artemis
La etapa más delicada será la reentrada atmosférica. Orion llegará a la atmósfera a una velocidad extrema, similar a la de las misiones Apolo, y todo el foco técnico está puesto en la respuesta del escudo térmico. Antes del descenso final, la nave completó una última maniobra de corrección este viernes por la tarde para ajustar el rumbo definitivo hacia el Pacífico.
El tramo final del regreso
La NASA anticipó que uno de los momentos más sensibles será el apagón de comunicaciones previo al despliegue de los paracaídas. Ese silencio forma parte esperada del reingreso, pero concentra la máxima tensión en control de misión porque ocurre en el momento de mayor exigencia térmica y dinámica para la cápsula.
Una vez que Orion toque el agua, comenzará el operativo de recuperación con equipos de la NASA y fuerzas militares de Estados Unidos. Helicópteros trasladarán a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen hasta el buque USS John P. Murtha, donde serán sometidos a evaluaciones médicas antes de volver a Houston.
Una misión que ya quedó en la historia
Lanzada el 1 de abril desde Florida, Artemis II rompió durante el viaje el récord de distancia humana desde la Tierra que mantenía el Apolo 13 y llevó a su tripulación a más de 406 mil kilómetros del planeta. Además, dejó imágenes inéditas del sobrevuelo lunar y reactivó el programa de exploración tripulada con vistas a futuras misiones más ambiciosas.
El regreso de este viernes no es solo el cierre de una travesía histórica. También funcionará como prueba decisiva para el futuro del programa Artemis, que apunta a nuevas operaciones alrededor de la Luna y, más adelante, a misiones con presencia humana sostenida en su superficie. Texto base aportado por el usuario: