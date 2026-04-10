La misión Artemis II, impulsada por la NASA, transita su etapa final con el esperado regreso de su tripulación a la Tierra. Se trata del primer vuelo tripulado que se acerca a la órbita lunar desde el histórico programa Apolo, y su desenlace es seguido con atención tanto por la comunidad científica como por el público en general.
Artemis II entra en su etapa final: cómo será el regreso de los astronautas a la Tierra
La cápsula Orion se prepara para completar una de las fases más delicadas del viaje: el reingreso a la atmósfera terrestre tras orbitar la Luna, en un paso decisivo para el futuro del programa Artemis.
Más allá de la órbita terrestre
Artemis II forma parte de una estrategia más amplia que busca restablecer la presencia humana en la Luna y sentar las bases para futuras misiones de mayor alcance. A diferencia de lo que ocurrirá en etapas posteriores, este vuelo no contempla un alunizaje, sino que está orientado a probar sistemas críticos en condiciones reales.
La tripulación, compuesta por cuatro astronautas —tres de Estados Unidos y uno de Canadá—, llevó adelante un recorrido de varios días que incluyó el sobrevuelo de la Luna y maniobras de navegación en el espacio profundo. A bordo de la nave Orion, el equipo puso a prueba sistemas de soporte vital, comunicación y control, elementos fundamentales para garantizar la seguridad en futuras misiones.
El viaje permitió, además, validar el desempeño del cohete SLS (Space Launch System), la estructura que posibilita transportar la nave más allá de la órbita terrestre. Esta combinación tecnológica constituye el eje del programa Artemis, que proyecta nuevas misiones con objetivos más ambiciosos en los próximos años.
En este contexto, Artemis II cumple un rol de transición: recupera la experiencia de los vuelos tripulados de larga distancia y permite ajustar protocolos antes de avanzar hacia misiones con descenso en la superficie lunar.
El reingreso
El tramo final del viaje está marcado por el reingreso de la cápsula Orion a la atmósfera terrestre, una instancia considerada de alta complejidad técnica. La nave debe enfrentar velocidades extremadamente elevadas y temperaturas que se generan por la fricción con el aire, lo que exige un escudo térmico capaz de soportar condiciones extremas.
Durante esta fase, es habitual que se produzca un breve corte en las comunicaciones debido al plasma que rodea la cápsula. Este fenómeno, conocido en misiones anteriores, no representa un riesgo adicional pero implica algunos minutos sin contacto con los equipos en tierra.
Una vez superado ese momento, se despliega el sistema de paracaídas que reduce progresivamente la velocidad de descenso. El objetivo es lograr un amerizaje controlado en el océano Pacífico, donde equipos especializados aguardan para asistir a la tripulación y recuperar la nave.
El operativo de rescate incluye la intervención de embarcaciones y personal capacitado, que se encarga de garantizar la seguridad de los astronautas en las primeras horas posteriores al regreso. Luego, los tripulantes son sometidos a controles médicos para evaluar su estado físico tras la exposición prolongada a la microgravedad.
Este aspecto no es menor: el cuerpo humano experimenta cambios durante los vuelos espaciales, y el retorno a la gravedad terrestre puede generar síntomas como mareos, debilidad o desorientación temporal.
Un paso clave hacia el regreso a la Luna
El cierre exitoso de Artemis II es fundamental para el desarrollo de las próximas etapas del programa. La información recolectada durante el vuelo permitirá ajustar sistemas y procedimientos antes de avanzar hacia Artemis III, la misión que tiene como objetivo volver a llevar astronautas a la superficie lunar.
En paralelo, el programa contempla el desarrollo de infraestructura en órbita lunar, como estaciones espaciales y módulos de apoyo, en colaboración con agencias internacionales y empresas privadas.
Más allá de los aspectos técnicos, la misión también tiene un valor simbólico significativo. Marca el retorno de la exploración tripulada más allá de la órbita baja terrestre, un hito que no se registraba desde hace más de cinco décadas.
El interés que genera Artemis II refleja, además, un renovado impulso en la exploración espacial, con múltiples actores involucrados y objetivos que van desde la investigación científica hasta la proyección de futuras misiones a Marte.
En este escenario, el regreso de la cápsula Orion no solo representa el final de una misión, sino también un paso decisivo en un programa que busca redefinir la presencia humana en el espacio en las próximas décadas.