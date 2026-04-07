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Artemis II logró el video más nítido jamás visto de la Luna

La misión de la NASA captó en las últimas horas imágenes inéditas en alta calidad durante su paso por la órbita lunar. Parte del registro se apoyó en tecnología adaptada a bordo.

Artemis II captó nuevas imágenes de la Luna durante su sobrevuelo en órbita lunar. Foto: NASAArtemis II captó nuevas imágenes de la Luna durante su sobrevuelo en órbita lunar. Foto: NASA
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Artemis II volvió a dejar una postal histórica en su viaje alrededor de la Luna. La NASA difundió un registro de altísima definición tomado durante el sobrevuelo lunar, en una secuencia que muestra con un nivel de detalle inédito cráteres, relieves y zonas de la cara menos observada del satélite.

El momento llegó en una de las etapas más esperadas de la misión, cuando la nave Orion pasó cerca de la superficie lunar y la tripulación activó tareas de observación y registro durante varias horas. En ese tramo, los astronautas fotografiaron y filmaron distintos puntos de la Luna, mientras la misión seguía sumando hitos en espacio profundo.

Un registro inédito con tecnología adaptada

Uno de los datos que más llamó la atención fue el uso de smartphones adaptados como apoyo para capturar parte del material visual. Medios estadounidenses reportaron que la tripulación lleva iPhone 17 Pro Max modificados para funcionar en vuelo, junto con otras cámaras y sistemas de documentación a bordo.

El resultado es una secuencia que combina impacto visual y valor técnico. La NASA utiliza Artemis II como banco de pruebas para futuras expediciones y, en paralelo, cada imagen que libera refuerza la dimensión histórica de un vuelo que ya superó el récord de distancia humana desde la Tierra y volvió a poner a la Luna en primer plano.

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