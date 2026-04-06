Carrera espacial

Artemis II: la misión de la NASA llega este lunes a la cara oculta de la Luna

Los cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orión alcanzarán la mayor distancia de la Tierra jamás registrada por seres humanos. Durante 50 minutos, la tripulación quedará en silencio radial absoluto mientras sobrevuela el lado inexplorado del satélite.