La misión Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa lunar de la NASA en más de medio siglo, incorporará una estrategia clave para su regreso a la Tierra: una trayectoria de retorno libre, conocida también como “maniobra del infinito”.
Artemis II: cómo es la “maniobra del infinito” inspirada en Apolo 13 para volver a la Tierra
La misión utilizará una trayectoria de retorno libre que permitirá rodear la Luna y regresar sin necesidad de grandes maniobras, un recurso clave que ya había sido determinante en 1970.
Este recorrido orbital, inspirado en experiencias del programa Apolo, busca garantizar que la nave pueda volver de manera segura incluso ante eventuales fallas técnicas.
Una trayectoria que prioriza la seguridad
A diferencia de otras misiones que ingresan en órbita lunar, Artemis II no descenderá ni permanecerá girando alrededor de la Luna.
En cambio, la nave Orion realizará un sobrevuelo y seguirá una trayectoria cuidadosamente calculada que la llevará de regreso a la Tierra aprovechando la gravedad del sistema Tierra-Luna.
Este tipo de recorrido dibuja una figura similar a un “ocho” o infinito en el espacio. La nave es impulsada hacia la Luna y, al rodearla, utiliza su gravedad para modificar su trayectoria y encaminarse de regreso sin necesidad de encendidos adicionales de motor.
La principal ventaja de este diseño es que actúa como un sistema de seguridad pasivo. Si se produjera una falla en los sistemas de propulsión, la nave igualmente seguiría una trayectoria natural que la devolvería a la Tierra.
Este concepto, que hoy forma parte del diseño de la misión, fue crucial en una de las situaciones más críticas de la exploración espacial.
Durante el vuelo, los astronautas recorrerán una distancia récord para una misión tripulada, superando incluso los registros de las misiones Apolo. El viaje completo está previsto en unos diez días, incluyendo el sobrevuelo lunar y el posterior reingreso a la atmósfera terrestre.
Además de su función como respaldo, esta trayectoria permite reducir el consumo de combustible, ya que aprovecha al máximo las fuerzas gravitatorias en lugar de depender exclusivamente de los motores de la nave.
El antecedente del Apolo 13
La llamada “maniobra del infinito” tiene un antecedente directo en la misión Apolo 13, en 1970. En aquel caso, una explosión a bordo obligó a cancelar el alunizaje y transformó la misión en una operación de emergencia para salvar a la tripulación.
En ese contexto, la trayectoria de retorno libre fue determinante. Al no poder utilizar plenamente los sistemas de propulsión, los astronautas aprovecharon la gravedad lunar para rodear el satélite y regresar a la Tierra. Este recurso permitió compensar las limitaciones técnicas y garantizar el retorno seguro.
Lo que en aquel momento fue una solución de emergencia hoy se incorpora como parte del diseño estructural de la misión. Artemis II no depende de esa maniobra como último recurso, sino que la integra desde el inicio como una forma de reducir riesgos en el viaje al espacio profundo.
La elección de este tipo de trayectoria también responde a una decisión estratégica: evitar operaciones más complejas, como la inserción en órbita lunar, que implican mayores exigencias técnicas y riesgos en una misión que tiene como objetivo principal probar los sistemas de la nave.
En este sentido, Artemis II funciona como una etapa intermedia dentro del programa Artemis. Su meta no es llegar a la superficie lunar, sino validar en condiciones reales los sistemas de soporte vital, navegación y comunicación antes de avanzar hacia misiones más ambiciosas, como Artemis III, que sí buscará concretar un alunizaje.
La reutilización de conceptos desarrollados hace más de cinco décadas evidencia la continuidad del conocimiento en la exploración espacial.
Aunque la tecnología actual es más avanzada, las leyes físicas que rigen el movimiento en el espacio siguen siendo las mismas, y soluciones como la trayectoria de retorno libre mantienen su vigencia.
En este contexto, la “maniobra del infinito” se consolida como una pieza central de la misión. No solo permite optimizar recursos, sino que también ofrece una garantía adicional en un entorno donde las distancias, la falta de asistencia inmediata y la complejidad técnica obligan a prever múltiples escenarios.
Artemis II, así, combina innovación y experiencia histórica. El regreso a la Luna, más de 50 años después, no solo implica nuevos desarrollos tecnológicos, sino también la recuperación de estrategias que ya demostraron su eficacia en los momentos más críticos de la exploración espacial.