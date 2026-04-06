La NASA anunció que realizará una transmisión especial en vivo este lunes para seguir el sobrevuelo de Artemis II alrededor de la Luna. Se trata de uno de los momentos centrales de la misión tripulada, con la nave Orion ya en espacio profundo y con la tripulación lista para fotografiar y observar de cerca la superficie lunar.
Artemis II llega a la Luna: cómo seguir en vivo el histórico sobrevuelo de la nave de la NASA
Los cuatro astronautas fotografiarán la cara oculta del satélite este lunes. La agencia espacial preparó una cobertura especial que incluye aplicaciones móviles y servicios de TV.
La cobertura oficial comenzará a las 14hs de la Argentina y acompañará una ventana de varias horas en la que los astronautas estarán lo suficientemente cerca del satélite como para realizar observaciones científicas y tomar imágenes de alta resolución, incluso de zonas de la cara oculta.
El tramo más esperado del viaje
Según detalló la agencia espacial, el período de sobrevuelo se extenderá aproximadamente entre las 15.45 y las 22.40 de la Argentina. En ese lapso, las ventanas principales de Orion quedarán orientadas hacia la Luna, lo que permitirá un registro visual inédito para una misión tripulada de esta generación.
Artemis II es el primer vuelo tripulado del programa Artemis y el primero con seres humanos rumbo al entorno lunar desde 1972. La misión, lanzada el 1 de abril, lleva a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen en un viaje de unos diez días alrededor de la Luna.
Durante estas jornadas previas al paso lunar, la tripulación completó tareas de preparación de cabina, revisión de trajes y ensayos de operación. Además, recibió desde Tierra una lista de objetivos de observación para fotografiar distintos rasgos de la superficie durante el sobrevuelo.
La alianza con Netflix
La novedad también tendrá una puerta extra de difusión. Netflix ya incorporó la señal NASA+ en vivo dentro de su plataforma y programó para este 6 de abril una emisión en simultáneo desde las 14 de la Argentina. En la ficha del servicio aparece como un evento en vivo en inglés.
Ese acuerdo no reemplaza las vías tradicionales de seguimiento. La propia NASA mantiene la transmisión gratuita en NASA+, en su sitio oficial y en sus canales digitales, pero ahora suma una vidriera masiva en streaming para ampliar el alcance de sus coberturas espaciales en tiempo real.
Sobre un supuesto especial específico de Artemis II para Netflix, no encontré hasta ahora un anuncio oficial separado. Sí existen producciones previas dentro del ecosistema de NASA+ dedicadas a la preparación de la misión, como la serie “Moonbound”, centrada en el entrenamiento y el camino hacia este vuelo.
Qué verá el público
La transmisión mostrará el momento en que Orion se acerque a la Luna y el trabajo de la tripulación durante esa fase. La NASA anticipó que los astronautas tomarán fotografías de alta resolución y compartirán observaciones directas del terreno lunar mientras atraviesen la etapa de máxima cercanía.
El sobrevuelo aparece como una de las escenas más potentes de una misión pensada para validar sistemas, navegación y desempeño humano más allá de la órbita baja. También funciona como antesala de los próximos pasos del programa Artemis, que busca preparar futuras expediciones alrededor y sobre la superficie lunar.