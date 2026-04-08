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Misión de la NASA

Artemis II completó con éxito su primera maniobra de ajuste para el regreso a la Tierra

Tras abandonar la influencia gravitatoria de la Luna, la cápsula Orion activó sus motores para corregir la trayectoria. El amerizaje en el Océano Pacífico está previsto para este viernes 10 de abril.

La cápsula Orión ya viaja hacia la Tierra. Crédito: Reuters.La cápsula Orión ya viaja hacia la Tierra. Crédito: Reuters.
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La nave espacial Orión encendió sus propulsores durante 15 segundos a las 21:03 (hora de Argentina) del martes, para generar un cambio de velocidad y guiar a la tripulación de Artemis II hacia la Tierra.

Las impactantes imágenes de la luna que deja la misión Artemis II

Las impactantes imágenes de la luna que deja la misión Artemis II

En dicha maniobra de correción de retorno, los astronautas Cristina Koch y Jeremy Hansen revisaron los procedimientos y supervisaron la configuración de la nave y los datos de navegación.

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Este miércoles la tripulación tendrá un día ajetreado de objetivos de pruebas de vuelo y tareas para el regreso a la Tierra, previsto para el viernes.

The Artemis II crew of NASA astronauts Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover and Canadian Space Agency (CSA) astronaut Jeremy Hansen pose with their eclipse glasses used to protect their eyes for the Orion spacecraft's flyby of the Moon April 6, 2026. Picture taken with a mobile phone. NASA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAYLos astronautas revisaron los procedimientos. Crédito: Reuters.

Pruebas de vestimenta

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Koch y Hansen, tienen previsto probar una prenda para la intolerancia ortostática. Durante la prueba, la tripulación evaluará estas prendas, un equipo especializado diseñado para ayudar a los astronautas a mantener la presión arterial y la circulación durante la transición de regreso a la gravedad terrestre.

A view of Earth taken by NASA astronaut and Artemis II Commander Reid Wiseman from one of the Orion spacecraft's four windows after completing the translunar injection burn during the mission towards the Moon on April 2, 2026. NASA/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTYEl regreso a la Tierra está previsto para el viernes. Crédito: Reuters.

Pilotaje manual de Orión

Tras las pruebas de la vestimenta, la tripulación tomará el control manual de la nave espacial, utilizando el campo de visión de Orión para centrar un objetivo designado antes de guiar la nave espacial hacia una actitud de cola hacia el Sol y comparar los modos de control de Orión. La demostración de pilotaje manual comenzará a las 22:59 (hora de Argentina).

A view of the Moon backlit by the Sun during a solar eclipse, as photographed by one of the cameras on the Orion spacecraft's solar arrays during the Artemis II crew’s flyby of the Moon April 7, 2026. According to the image file data the picture was taken with a GoPro HERO4 Black camera. NASA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTYLas imágenes de la cara oculta de la Luna. Crédito: Reuters.

Las imágenes de la cara oculta de la Luna

Durante la sesión informativa del martes sobre el estado de la misión, funcionarios de la NASA compartieron las primeras imágenes recibidas de la tripulación durante el sobrevuelo lunar y confirmaron que el buque USS John P. Murtha zarpó y se dirige al punto intermedio hacia el sitio de recuperación en el Océano Pacífico.

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