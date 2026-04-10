Hito en la exploración espacial

Artemis II: el regreso de la cápsula Orión y los desafíos de volver a la Luna tras 50 años

La astrónoma santafesina María José Kanagusuku analizó en CyD Litoral el éxito de la misión tripulada. Los avances tecnológicos, la precisión de las maniobras y el objetivo final de generar una presencia humana sostenida en el satélite terrestre.