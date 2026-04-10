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Artemis II: el regreso de la cápsula Orión y los desafíos de volver a la Luna tras 50 años

La astrónoma santafesina María José Kanagusuku analizó en CyD Litoral el éxito de la misión tripulada. Los avances tecnológicos, la precisión de las maniobras y el objetivo final de generar una presencia humana sostenida en el satélite terrestre.

El regreso de la cápsula Orión. Crédito: Reuters.El regreso de la cápsula Orión. Crédito: Reuters.
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Después de más de medio siglo, la humanidad vuelve a poner su mirada —y sus naves— en la Luna con una misión tripulada. La cápsula Orión, protagonista de la misión Artemis II, tiene previsto su reingreso a la atmósfera terrestre este viernes alrededor de las 21:00 (hora argentina).

En este contexto, la astrónoma santafesina María José Kanagusuku dialogó con CyD Litoral para desglosar lo que deja este histórico viaje y los pasos que siguen en la hoja de ruta de la NASA.

"Esta expedición dejó muchísimas cosas positivas, desde imágenes actualizadas de la Tierra y la Luna hasta los ajustes necesarios para seguir avanzando en el proyecto Artemis", destacó Kanagusuku.

Para la especialista, el éxito de esta fase es un "escaloncito más" hacia el objetivo final, resaltando la importancia de compartir el trayecto con los astronautas en tiempo real, algo impensado hace cinco décadas.

The NASA Artemis II crew, Mission Specialist Christina Koch, Mission Specialist Jeremy Hansen, Commander Reid Wiseman, and Pilot Victor Glover, embrace inside the Orion spacecraft on their way home following a flyby of the far side of the Moon on April 7, 2026. NASA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. REFILE - CORRECTING DATE FROM "APRIL 6" TO "APRIL 7". TPX IMAGES OF THE DAYHito en la exploración espacial. Crédito: Reuters.

Un margen de error cercano a cero

Uno de los puntos que más curiosidad despierta es la complejidad de estas misiones en comparación con las de los años 70. Kanagusuku fue tajante: "Nunca fue fácil, ni antes ni ahora. La integridad de cuatro personas está en juego y todo tiene que estar fríamente calculado".

La astrónoma explicó que en el espacio las dificultades son extremas y están predeterminadas: "Los astronautas tienen una cantidad limitada de combustible y propulsiones. Deben realizar maniobras de 'retorno libre' con una precisión absoluta para poder regresar. Además, se probaron sistemas vitales como el suministro de oxígeno y equipos de comunicación que operan con señales distintas a las de la Tierra. Si algo falla allá arriba, estamos en graves problemas".

FILE PHOTO: A view of Earth, partially hidden behind the Moon, captured through the Orion spacecraft window at 6:41 p.m. EDT (22:41 GMT) April 6, 2026, during the Artemis II crew’s flyby of the Moon and obtained by Reuters on April 7, 2026. According to the image file data the picture was taken with a Nikon D5 camera and 400mm lens. NASA/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY/File PhotoArtemis busca algo inédito: generar una presencia humana prolongada en la Luna. Crédito: Reuters.

El objetivo: una presencia sostenida

A diferencia de las misiones Apolo, donde el objetivo era llegar, recolectar muestras y volver, el programa Artemis busca algo inédito: generar una presencia humana prolongada en la Luna.

No obstante, Kanagusuku advirtió que los plazos podrían extenderse. "Primero se hablaba de tres fases, pero ahora ya se barajan una cuarta y quinta. Es probable que recién en Artemis IV veamos el primer alunizaje de esta nueva era", señaló.

Mirá tambiénArtemis II entra en su etapa final: cómo será el regreso de los astronautas a la Tierra

Permanecer en el satélite implica resolver una "lista de tareas" compleja que incluye la producción in situ de agua, oxígeno, energía y alimentos. "Curiosamente, despegar de la Luna es más sencillo que desde la Tierra por la baja gravedad, pero el desafío es quedarse", explicó.

Finalmente, la astrónoma santafesina expresó su entusiasmo por lo que estos avances significan para el futuro de la especie: "Ir a la Luna es solo el primer paso. Esto nos llena de curiosidad sobre a dónde más podremos ir el día de mañana".

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