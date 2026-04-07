Acuerdo bilateral

Irán celebró que Trump acepte su plan de 10 puntos para el cese al fuego

Irán anunció como una victoria que Estados Unidos acepte su propuesta para poner fin a los conflictos y garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz. Además, adelantó que se abrirá una instancia de negociación el 10 de abril en Pakistán.