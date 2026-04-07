El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el cese el fuego bilateral con Estados Unidos, anunciado previamente por el presidente Donald Trump.
Irán celebró que Trump acepte su plan de 10 puntos para el cese al fuego
Irán anunció como una victoria que Estados Unidos acepte su propuesta para poner fin a los conflictos y garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz. Además, adelantó que se abrirá una instancia de negociación el 10 de abril en Pakistán.
Asimismo, informó que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir de el 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades en Medio Oriente.
En el posteo de Truth Social en el que anunció la noticia, el mandatario estadounidense detalló que se trata de un acuerdo bilateral al que accedió tras conversaciones con el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, luego de que Irán enviara una propuesta de diez puntos a Estados Unidos.
De esta manera, Irán declaró como una victoria que EE.UU. acepte su plan de 10 puntos como base de negociaciones. Además, afirmó que el Estrecho de Ormuz permanecerá abierto durante las dos semanas en que cesarán los ataques.
Aun así, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán aclaró: “Se subraya que esto no significa el fin de la guerra. Seguimos preparados para la acción, y si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza“.
Los 10 puntos de Irán
Irán transmitió su plan de 10 puntos a Pakistán, país que ejerce como mediador entre las partes, en la que enfatizó en la necesidad de que la guerra termine de forma definitiva. Se trató de una contrapropuesta que surgió en respuesta al ultimátum de Trump con un envío previo de 15 puntos de Washington.
La propuesta iraní implicaba entre sus puntos centrales el fin de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro por Ormuz, el levantamiento de las sanciones y la reconstrucción del país, devastado por los ataques de EE.UU. e Israel.
Los puntos centrales de la propuesta iraní incluyen:
Cese total de hostilidades: La detención inmediata de todos los ataques militares por parte de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.
Levantamiento de sanciones: La eliminación de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos que asfixian la economía del país.
Garantías en el Estrecho de Ormuz: El compromiso de garantizar el paso seguro y la libre navegación en esta vía marítima estratégica para el comercio mundial de petróleo.
Reconocimiento de soberanía: El respeto a la integridad territorial de Irán y el compromiso de no injerencia en sus asuntos internos.
Seguridad regional: La creación de un marco de seguridad que incluya a otros actores regionales para estabilizar el Medio Oriente.