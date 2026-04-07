Donald Trump anunció que aceptó extender por dos semanas el ultimátum de Estados Unidos a Irán y suspendió ataques durante ese plazo tras la mediación de Pakistán.
Trump aplazó el ultimátum a Irán por dos semanas
El presidente de Estados Unidos lo anunció luego de las negociaciones con el primer ministro y el jefe del Ejército de Pakistán. Horas antes, había advertido que "morirá toda una civilización" si no se liberaba el paso del Estrecho de Ormuz
A través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, explicó que la prórroga está condicionada a que Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz.
“He decidido suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. Este será un alto el fuego de doble vía”, dijo Trump al anunciar la decisión.
Añadió que Estados Unidos ya cumplió los objetivos militares planteados y señaló que Teherán presentó una propuesta de diez puntos que su gobierno considera una base viable para negociar un acuerdo definitivo.
Como consecuencia inmediata, el anuncio presidencial dejó en suspenso operaciones ofensivas y abrió un plazo de dos semanas para que las partes negocien, con la reapertura del Estrecho de Ormuz como condición para que la suspensión de ataques se mantenga y las conversaciones avancen hacia un acuerdo más amplio.
Mediación de Pakistán
La Decisión de aplazar por semanas la opción militar se produjo luego de gestiones en las que Pakistán emergió como mediador clave; el primer ministro Shehbaz Sharif y el jefe del Ejército Asim Munir participaron en las conversaciones que llevaron al anuncio y pedió públicamente una prórroga y un alto el fuego de dos semanas.
Así lo dio a entender el propio Trump en su comunicado. "Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!"
Asimismo, detalló que el alto al fuego tiene una serie de peticiones a cumplimentar. "Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación".
En ese sentido, sostuvo que "Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo".
"En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse. ¡Gracias por su atención a este asunto!", cierra el comunicado.
La amenaza que tuvo en vilo al mundo
Horas antes del vencimiento del ultimátum, Trump endureció la retórica en un mensaje en redes y advirtió: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”.
El endurecimiento de la amenaza presidencial generó rechazo y alarmas inmediato en la comunidad internacional. Legisladores de ambos partidos criticaron los llamados a ataques masivos que podrían producir la muerte de civiles.
El papa León XIV se expresó sobre las amenazas de Trump y dijo que son “verdaderamente inaceptables”. “Hay, sin duda, cuestiones de derecho internacional aquí, pero hay mucho más. Es un tema moral, por el bien de toda la población”, dijo desde Castel Gandolfo, una residencia papal ubicada a aproximadamente una hora al sureste de Roma.
También se expresó el secretario general de la ONU, António Guterres, había expresado "profunda preocupación" por las declaraciones de Trump. "No hay objetivo militar que justifique la destrucción total de la infraestructura de una sociedad ni tampoco infligir sufrimiento de forma deliberada a poblaciones civiles", expresó más temprano.