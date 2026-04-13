El papa León XIV optó por bajar el tono del conflicto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de las fuertes críticas que recibió por su postura frente a la situación en Irán.
El Papa evitó confrontar con Trump tras las críticas por su postura sobre Irán
El Pontífice defendió su mensaje basado en el Evangelio y marcó distancia del tono político del mandatario estadounidense en medio de la escalada internacional.
El cruce se originó tras una serie de declaraciones del Pontífice en las que cuestionó el rumbo de la escalada bélica y advirtió sobre los riesgos de una lógica de confrontación basada en el poder militar.
Desde Washington, Trump reaccionó con dureza, cuestionando al líder de la Iglesia Católica y marcando diferencias con su visión sobre el conflicto internacional.
Un mensaje de paz frente a la confrontación
Lejos de profundizar la polémica, el Papa eligió una respuesta medida. Durante una entrevista en pleno vuelo, sostuvo que no tiene intención de polemizar y reafirmó el enfoque pastoral de sus palabras.
“El mensaje del Evangelio no puede ponerse en el mismo plano que el de la política”, expresó, dejando en claro que su posición responde a una misión espiritual y no a una disputa con líderes mundiales.
También aclaró que sus dichos no estuvieron dirigidos de manera personal contra Trump ni contra ningún gobierno en particular, sino que forman parte de una postura histórica de la Iglesia frente a los conflictos armados.
Críticas, redes sociales y escalada discursiva
El presidente estadounidense había cuestionado con dureza al Pontífice luego de sus declaraciones sobre la guerra y la amenaza de una escalada mayor en Medio Oriente.
A través de redes sociales, Trump lo acusó de tener una visión débil en materia internacional y de no comprender los riesgos asociados al desarrollo nuclear iraní.
Las críticas se intensificaron con mensajes donde el mandatario defendió su política exterior y justificó sus decisiones en función del respaldo electoral recibido.
El episodio se da en un contexto de alta tensión global, donde la relación entre política, religión y conflictos internacionales vuelve a quedar expuesta.
Mientras tanto, el Papa mantiene su agenda internacional con un llamado constante a la paz y al diálogo, en contraste con el endurecimiento de los discursos políticos.
El cruce con Trump refleja no solo una diferencia de posiciones, sino también dos miradas opuestas sobre cómo abordar los conflictos en el escenario global.