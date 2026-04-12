Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos concluyeron sin acuerdo en Islamabad, y el escenario internacional sumó un nuevo punto de tensión tras la decisión del presidente Donald Trump de avanzar con un bloqueo naval en el estratégico estrecho de Ormuz.
Trump endurece su postura tras el fracaso con Irán y ordena un bloqueo naval en Ormuz
Tras una cumbre sin resultados en Pakistán, crecieron las tensiones entre Washington y Teherán, con advertencias cruzadas y un escenario internacional cada vez más inestable.
El anuncio fue realizado a través de su red Truth Social, donde el mandatario sostuvo que la marina estadounidense interceptará a todos los barcos que hayan pagado peaje a Irán en esa vía marítima. La medida representa una escalada directa en un conflicto que ya venía marcado por semanas de enfrentamientos y desconfianza mutua.
Trump fue aún más allá en su mensaje al advertir que cualquier embarcación iraní que ataque a buques estadounidenses o civiles “será enviada al infierno”, en una declaración que encendió alarmas en la comunidad internacional por el tono y el alcance de la amenaza.
Además, justificó la decisión al calificar el control iraní del estrecho como una forma de “extorsión mundial”, y aseguró que Estados Unidos no aceptará condicionamientos en una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio energético global.
Negociaciones largas, sin resultados y con nuevos conflictos
Del lado iraní, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, confirmó el fracaso de las conversaciones tras una extensa ronda que se prolongó durante el fin de semana y superó las 24 horas de duración.
Según explicó en declaraciones a la televisión estatal IRIB, se trató de uno de los encuentros más prolongados del último año, en un contexto atravesado por la tensión acumulada tras casi 40 días de enfrentamientos en la región.
Baghaei remarcó que la diplomacia es un proceso continuo y que no era esperable alcanzar un acuerdo inmediato. También describió los temas abordados como “complejos”, al tiempo que reveló que se incorporaron nuevos puntos de discusión que dificultaron aún más el entendimiento.
Entre los ejes tratados mencionó el control del estrecho de Ormuz, la cuestión nuclear, las reparaciones de guerra, el levantamiento de sanciones y la necesidad de un fin definitivo del conflicto en Medio Oriente.
Desconfianza, advertencias y un escenario abierto
El vocero iraní sostuvo que su país continuará utilizando todas las herramientas disponibles, incluida la diplomacia, para defender sus intereses nacionales. Sin embargo, dejó en claro que persiste una profunda desconfianza hacia Estados Unidos por antecedentes de incumplimientos y acciones hostiles.
En ese sentido, condicionó cualquier avance en futuras negociaciones a la “seriedad y buena fe” de la contraparte, al tiempo que instó a Washington a evitar exigencias que calificó como ilegales y a reconocer los derechos de Irán.
El fracaso del diálogo y la decisión de avanzar con medidas unilaterales reconfiguran el escenario en Medio Oriente, donde el estrecho de Ormuz vuelve a posicionarse como un punto neurálgico no solo para la geopolítica regional, sino también para la estabilidad económica global.
En un contexto de alta volatilidad, la comunidad internacional sigue de cerca los próximos movimientos de ambas potencias, ante el riesgo de que una escalada mayor impacte en el comercio mundial y profundice la crisis en la región.