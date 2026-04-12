Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán concluyeron sin acuerdo, tras una extensa jornada de conversaciones que no logró acercar posiciones en torno a los principales puntos de conflicto.
Sin acuerdo entre EE.UU. e Irán: JD Vance dejó Pakistán tras negociaciones fallidas
Luego de más de 20 horas de diálogo en Islamabad, no hubo consenso entre las delegaciones. Washington sostiene su postura sobre el programa nuclear iraní y Teherán rechaza las condiciones.
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, confirmó su salida de Islamabad luego de que la delegación iraní rechazara la propuesta presentada por Washington.
El encuentro, que se desarrolló durante más de 20 horas consecutivas, había generado expectativas en la comunidad internacional por la posibilidad de avanzar hacia un entendimiento que consolidara la tregua vigente en la región.
Sin embargo, las diferencias en torno al programa nuclear y las condiciones políticas del acuerdo impidieron un cierre positivo.
Un diálogo extenso sin consenso
Las conversaciones se llevaron a cabo en la capital de Islamabad y reunieron a delegaciones de alto nivel de ambos países. Por parte de Estados Unidos, la comitiva estuvo encabezada por JD Vance, acompañado por asesores cercanos a la administración de Donald Trump. Del lado iraní, participaron representantes del gobierno y del Parlamento, junto a autoridades diplomáticas.
Tras el cierre de la jornada, Vance confirmó que no se alcanzó el consenso esperado y señaló que la propuesta estadounidense permanece sobre la mesa. Según explicó, se trata de una oferta que busca establecer compromisos claros y duraderos en relación con el desarrollo nuclear iraní.
El funcionario remarcó que, desde la perspectiva de Washington, las capacidades operativas de enriquecimiento de Irán ya fueron limitadas, pero insistió en la necesidad de que ese escenario se traduzca en un acuerdo formal con respaldo jurídico y político.
Antes de abandonar Pakistán a bordo del Air Force Two, Vance sostuvo que la decisión ahora depende de Teherán, al tiempo que reiteró que Estados Unidos no modificará los términos centrales de su planteo.
Posturas enfrentadas
Desde la administración estadounidense, el presidente Donald Trump respaldó la postura de su vicepresidente y relativizó la falta de un acuerdo inmediato. En declaraciones a la prensa, aseguró que su país mantiene una posición de fortaleza en el conflicto y que el resultado de las negociaciones no altera ese escenario.
En contrapartida, la delegación iraní atribuyó el fracaso del diálogo a la rigidez de las condiciones planteadas por Washington. Voceros del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán calificaron las demandas como excesivas y señalaron que cualquier avance futuro dependerá del respeto a la soberanía del país.
El intercambio evidenció la persistencia de diferencias profundas en temas clave, especialmente en lo referido al programa nuclear, las garantías de seguridad y el levantamiento de sanciones económicas.
Pese al resultado negativo, el proceso dejó algunos elementos relevantes. Por primera vez en décadas, representantes de ambos países mantuvieron conversaciones directas de alto nivel sin intermediarios, un hecho que marca un antecedente significativo en la relación bilateral desde la ruptura diplomática de 1979.
El contexto en el que se desarrollaron las negociaciones sigue siendo delicado. Las tensiones en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz y la volatilidad de los mercados energéticos globales mantienen la atención internacional sobre cualquier avance o retroceso en el vínculo entre Washington y Teherán.
En este marco, el rol de Pakistán fue clave como facilitador del encuentro, garantizando las condiciones logísticas y de seguridad para el desarrollo de las conversaciones.
Si bien la salida de la delegación estadounidense marca el cierre de esta instancia, el escenario permanece abierto.
La propuesta presentada por Estados Unidos continúa siendo el punto de referencia para eventuales futuros contactos, aunque no hay precisiones sobre cuándo podrían retomarse las negociaciones.
Por ahora, el proceso diplomático queda en pausa, con posiciones firmes de ambos lados y sin señales inmediatas de acercamiento.
La evolución del conflicto dependerá de si las partes logran encontrar un punto de equilibrio entre sus demandas, en un contexto internacional que sigue de cerca cada movimiento.