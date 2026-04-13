El gobierno de Estados Unidos dispuso un bloqueo sobre el tráfico marítimo vinculado a puertos de Irán, en una medida que eleva la tensión internacional y vuelve a poner en foco al estratégico estrecho de Ormuz.
Tensión en Ormuz: EE.UU. bloquea el tráfico hacia puertos iraníes
La decisión se produce tras el fracaso de las negociaciones diplomáticas y abre un escenario de alta incertidumbre en una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.
La orden fue impulsada por el presidente Donald Trump y comenzará a regir a partir del 13 de abril. Según lo comunicado por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el operativo alcanzará a embarcaciones de todas las nacionalidades que intenten ingresar o salir de terminales iraníes.
El despliegue incluye puertos ubicados tanto en el golfo Pérsico como en el golfo de Omán, aunque desde Washington aclararon que no se impedirá la navegación de buques que no tengan como destino territorio iraní.
Una decisión tras el fracaso diplomático
La medida se conoce pocas horas después de que fracasaran las negociaciones entre delegaciones estadounidenses e iraníes en Pakistán, donde se intentó avanzar en un acuerdo para reducir tensiones y garantizar la libre circulación marítima.
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el negociador iraní Mohammad Bagher Ghalibaf mantuvieron extensas conversaciones que no lograron destrabar el conflicto.
Tras la ruptura del diálogo, la administración norteamericana decidió endurecer su postura y avanzar con el bloqueo como herramienta de presión.
Desde la Casa Blanca sostienen que la medida busca impedir que Teherán continúe obteniendo ingresos a partir de la exportación de petróleo, en un contexto donde el control de la vía marítima se convirtió en un punto clave de la disputa.
Amenazas cruzadas y riesgo global
El anuncio generó una inmediata reacción de las autoridades iraníes. Desde la cúpula militar advirtieron que cualquier intervención será respondida y que la zona podría convertirse en un escenario de conflicto abierto.
Incluso, desde la Guardia Revolucionaria señalaron que una acción hostil podría desencadenar un “torbellino mortal” en el estrecho, elevando aún más el tono del enfrentamiento.
El propio Trump también endureció su discurso al advertir que cualquier ataque contra fuerzas estadounidenses o embarcaciones civiles tendrá consecuencias severas.
En paralelo, Estados Unidos recomendó a las embarcaciones comerciales mantenerse alertas y en contacto permanente con sus fuerzas navales al transitar por la región.
El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más sensibles del planeta: por allí circula cerca del 20% del petróleo mundial. Cualquier alteración en su funcionamiento impacta de manera directa en los mercados energéticos y en la economía global.
En este contexto, el bloqueo abre un escenario de incertidumbre que podría afectar el comercio internacional y profundizar la crisis geopolítica.
Mientras tanto, el mundo observa con preocupación la evolución del conflicto, en un momento donde las vías diplomáticas aparecen debilitadas y la escalada verbal deja poco margen para una resolución inmediata.