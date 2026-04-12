La tensión entre Irán y Estados Unidos escaló en las últimas horas con una declaración que encendió alarmas a nivel global. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que ejerce un “control total” sobre el estratégico estrecho de Ormuz, uno de los puntos neurálgicos del comercio energético mundial.
Irán desafía a Estados Unidos y asegura control total del estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria lanzó una dura advertencia tras la orden de bloquear buques y crece el riesgo de un conflicto de alcance global.
El anuncio se realizó a través del mando naval de los Guardianes de la Revolución y fue interpretado como una respuesta directa a las recientes decisiones del gobierno de Donald Trump, quien ordenó bloquear el paso de buques en la zona.
La cúpula militar iraní utilizó un tono marcadamente beligerante para advertir sobre las consecuencias de una posible intervención armada. “El enemigo quedará atrapado en un torbellino mortal en el estrecho si da un paso en falso”, señalaron en un comunicado que rápidamente tuvo repercusión internacional.
Un punto clave del comercio mundial bajo tensión
El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más sensibles del planeta, ya que por allí circula una parte significativa del petróleo que abastece al mercado global.
En ese contexto, la afirmación de control total por parte de Irán no solo implica un desafío militar, sino también una amenaza directa al equilibrio económico internacional.
Desde Teherán sostienen que todo el tráfico marítimo en la zona está bajo supervisión de sus fuerzas armadas, desestimando la capacidad de Washington para imponer un bloqueo sin enfrentar una respuesta de gran escala.
El mensaje fue reforzado a través de redes sociales oficiales, donde se insistió en que cualquier intento de interferencia será respondido con firmeza.
Fracaso diplomático y riesgo de conflicto
La escalada se da en un escenario de extrema fragilidad internacional, luego del fracaso de las negociaciones de paz que se llevaron a cabo en Pakistán.
Con las vías diplomáticas prácticamente cerradas, el conflicto se traslada al plano militar y estratégico, donde ambas potencias endurecen sus posiciones.
Mientras Estados Unidos busca presionar económicamente a Irán mediante el control del tránsito marítimo y operaciones en la zona, el régimen iraní apuesta a su ventaja geográfica y a una estrategia de desgaste en un territorio que considera propio.
El estrecho de Ormuz se convirtió así en el epicentro de una posible crisis de alcance global. La retórica cada vez más agresiva y la acumulación de fuerzas en la región elevan el riesgo de un enfrentamiento directo.
En este escenario, el mundo observa con creciente preocupación un conflicto que, de escalar, podría tener consecuencias profundas no solo en Medio Oriente, sino también en la economía internacional.