Donald Trump volvió a escalar la tensión con Irán con un mensaje de tono extremo. El presidente de Estados Unidos afirmó que la Armada iraní “yace en el fondo del mar”, sostuvo que 158 buques fueron destruidos y avisó que cualquier embarcación que se acerque al bloqueo será eliminada de inmediato.
Trump redobló la presión sobre Irán: dijo que su Armada fue “aniquilada” y lanzó una nueva advertencia
El mandatario afirmó que 158 buques quedaron destruidos y endureció el tono sobre el operativo en torno a Ormuz. El mensaje apareció tras el fracaso del diálogo del fin de semana y en medio de una fuerte tensión regional.
La declaración fue difundida en sus redes sociales y apuntó de lleno contra la capacidad naval iraní. Trump aseguró que no fueron atacados algunos de los llamados “buques de ataque rápido” porque no los consideraban una amenaza seria, pero dejó en claro que eso podría cambiar en cuestión de segundos.
La advertencia fue todavía más lejos. El mandatario afirmó que, si alguna de esas embarcaciones se aproxima al bloqueo impuesto por Washington, será destruida con el mismo método que Estados Unidos utiliza contra narcos en alta mar. Lo describió como un sistema “rápido y brutal”.
En el mismo mensaje, Trump agregó un dato que buscó conectar la ofensiva militar con su discurso interno de seguridad. Aseguró que el 98,2% de las drogas que ingresaban a Estados Unidos por mar u océano fueron detenidas, en una mezcla de argumentos bélicos y políticos.
El bloqueo en una zona decisiva
La amenaza se conoció al mismo tiempo que comenzó a regir el bloqueo naval sobre puertos iraníes. La medida apunta a los barcos que entren o salgan de instalaciones marítimas de Irán y coloca otra vez al estrecho de Ormuz en el centro de la crisis internacional.
Ese paso marítimo es una de las rutas energéticas más sensibles del planeta. Por allí circula una parte decisiva del comercio global de petróleo, por lo que cualquier alteración en la zona repercute de inmediato en los mercados, en los precios del crudo y en la estabilidad regional.
La nueva escalada llegó luego del fracaso de las negociaciones del fin de semana, que no lograron abrir una salida diplomática entre Washington y Teherán. Lejos de descomprimir, la ruptura dejó paso a una fase más dura, con presión militar abierta y amenazas públicas cruzadas.
La reacción iraní y el costo diplomático
Desde Irán, la respuesta fue inmediata. Las autoridades calificaron el bloqueo como una acción ilegal y advirtieron que, si la seguridad de sus puertos queda comprometida, ningún punto estratégico del Golfo Pérsico estará completamente a salvo.
El clima se volvió todavía más delicado por la posibilidad de incidentes en el mar. Aunque Trump presentó la situación como un control total de la escena, Irán todavía conserva capacidad de respuesta con embarcaciones rápidas, recursos asimétricos y presencia en una franja marítima clave.
La decisión de Washington, además, abrió diferencias con parte de sus aliados occidentales. Mientras la Casa Blanca endurece el tono y apuesta a la presión máxima, en Europa crece la preocupación por una escalada mayor en una zona que ya impacta sobre energía, comercio y seguridad global.