Tensión en Medio Oriente

Trump redobló la presión sobre Irán: dijo que su Armada fue “aniquilada” y lanzó una nueva advertencia

El mandatario afirmó que 158 buques quedaron destruidos y endureció el tono sobre el operativo en torno a Ormuz. El mensaje apareció tras el fracaso del diálogo del fin de semana y en medio de una fuerte tensión regional.