Un nuevo episodio de alta tensión golpeó este lunes a Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades del emirato de Fuyaira informaron que un ataque con drones lanzado desde Irán provocó un “gran incendio” en la Zona Industrial Petrolera de Fujairah, en el este del país, y dejó al menos tres heridos leves.
Emiratos denunció un ataque lanzado desde Irán y confirmó un incendio con tres heridos
Un nuevo episodio de la crisis regional golpeó a Emiratos Árabes Unidos: Fuyaira confirmó un incendio en su zona industrial de petróleo tras un ataque con drones atribuido a Irán. También hubo heridos leves y maniobras de defensa aérea en el mar territorial emiratí.
La oficina de medios de Fuyaira indicó que los equipos de emergencia respondieron de inmediato y que la Defensa Civil seguía trabajando para controlar el fuego horas después del impacto. Por el momento no se reportaron víctimas fatales, pero sí daños en una instalación sensible dentro de uno de los polos energéticos más importantes de la zona.
El incidente se produjo en paralelo a otra señal de escalada militar. El Ministerio de Defensa emiratí aseguró que detectó cuatro misiles de crucero procedentes de Irán, interceptó tres sobre aguas territoriales y señaló que el cuarto cayó al mar. Además, afirmó que su sistema de defensa aérea estaba respondiendo activamente a amenazas con misiles y drones.
Fuyaira, otra vez bajo presión
Fuyaira tiene un valor estratégico central para Emiratos porque alberga infraestructura petrolera clave y funciona como salida energética fuera del estrecho de Ormuz. Por eso, cada ataque sobre ese emirato repercute de inmediato en la seguridad regional y en el mercado internacional de energía.
La ciudad y su entorno ya habían quedado expuestos en marzo, cuando otras ofensivas afectaron operaciones petroleras y gasíferas emiratíes. Esta nueva agresión vuelve a poner bajo presión a una zona considerada vital para la exportación de crudo y para la continuidad logística del comercio en el Golfo.
En esta ocasión, el comunicado de Fuyaira no detalló todavía la magnitud final de los daños materiales ni si la actividad en la zona industrial será suspendida de manera total o parcial. Lo único confirmado es que el incendio fue atribuido de forma directa a un dron procedente de Irán.
Misiles interceptados y defensa aérea activada
La ofensiva no quedó reducida al ataque sobre tierra. Según el Ministerio de Defensa de Emiratos, la amenaza incluyó también misiles de crucero dirigidos hacia el país. Las autoridades explicaron que tres de esos proyectiles fueron derribados sobre aguas territoriales y que los estruendos escuchados en la zona correspondieron a esas intercepciones exitosas.
El gobierno emiratí envió además una alerta a los celulares de la población para informar que la situación estaba bajo control tras una advertencia previa por amenaza de misiles. Ese mensaje buscó bajar la tensión interna, aunque confirmó al mismo tiempo la gravedad del episodio y la necesidad de activar protocolos de defensa civil.
Se trata de la primera vez que Emiratos anuncia públicamente una respuesta de este tipo desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán del 8 de abril, una tregua que ya mostraba señales de fragilidad.
Un contexto cada vez más inestable
La nueva agresión se produjo el mismo día en que Abu Dabi denunció otro ataque contra un buque cisterna vinculado a la petrolera estatal ADNOC. En paralelo, también se reportó un incidente con un tanque impactado por proyectiles al norte de Fuyaira y un incendio en un buque surcoreano en el estrecho de Ormuz, lo que refuerza la sensación de que la seguridad marítima regional atraviesa uno de sus momentos más delicados.
En ese marco, el asesor diplomático presidencial de Emiratos, Anwar Gargash, afirmó que “la amenaza iraní” no puede ser ignorada. Sus declaraciones reflejan un endurecimiento del tono oficial emiratí frente a Teherán, en momentos en que la crisis regional vuelve a expandirse a puertos, rutas energéticas y objetivos industriales.
La combinación entre ataques sobre infraestructura, interceptación de misiles y riesgo sobre el transporte marítimo agudiza la incertidumbre en un corredor clave para el comercio global. Fuyaira quedó, otra vez, en el centro de una escalada que excede lo local y golpea sobre uno de los nervios energéticos más sensibles del mundo.