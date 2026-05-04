Escalada en el Golfo

Emiratos denunció un ataque lanzado desde Irán y confirmó un incendio con tres heridos

Un nuevo episodio de la crisis regional golpeó a Emiratos Árabes Unidos: Fuyaira confirmó un incendio en su zona industrial de petróleo tras un ataque con drones atribuido a Irán. También hubo heridos leves y maniobras de defensa aérea en el mar territorial emiratí.