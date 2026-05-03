El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de una operación internacional destinada a escoltar buques comerciales que quedaron atrapados en el estrecho de Ormuz, en medio del bloqueo impuesto por Irán en una de las rutas más estratégicas del comercio mundial.
Trump lanza una operación para liberar barcos atrapados en el estrecho de Ormuz
Estados Unidos activará un operativo internacional para asistir embarcaciones varadas, en un escenario de tensión que impacta en el comercio global.
La iniciativa, denominada “Proyecto Libertad”, comenzará este lunes y tiene como objetivo garantizar la salida segura de embarcaciones de distintos países que no forman parte del conflicto regional, pero que quedaron inmovilizadas en una zona clave para el transporte de petróleo y mercancías.
Según explicó el mandatario, múltiples naciones solicitaron asistencia ante la imposibilidad de retirar sus barcos, muchos de los cuales permanecen detenidos sin vínculo directo con la disputa geopolítica en curso.
Un operativo con impacto global
Trump sostuvo que la prioridad es resguardar la seguridad de las tripulaciones, ya que varios de los buques afectados enfrentan escasez de alimentos y suministros básicos. En ese contexto, la operación busca restablecer condiciones mínimas para que las embarcaciones puedan retomar sus rutas comerciales habituales.
El presidente estadounidense indicó que se comunicó con los gobiernos involucrados para coordinar la evacuación de barcos a través de corredores seguros, en una acción que describió como “humanitaria” y orientada a proteger a países y empresas ajenas al conflicto.
El estrecho de Ormuz es una de las vías marítimas más sensibles del planeta, por donde circula una parte significativa del comercio energético global. Cualquier alteración en su funcionamiento genera repercusiones inmediatas en los mercados internacionales.
Advertencias y negociaciones en paralelo
En su mensaje, Trump también dejó abierta la posibilidad de una respuesta firme ante cualquier intento de obstaculizar el operativo. “Si esta misión humanitaria es interferida, deberá ser respondida con determinación”, advirtió.
Al mismo tiempo, el mandatario señaló que continúan las conversaciones con Irán, las cuales calificó como “positivas”, y expresó su expectativa de que puedan derivar en una solución diplomática que reduzca la tensión en la región.
Mientras tanto, los países afectados confirmaron que sus embarcaciones no volverán a transitar por el estrecho hasta que existan garantías de seguridad, lo que agrega presión a una situación que ya tiene impacto directo en el comercio internacional.