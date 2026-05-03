En medio de un escenario de alta tensión internacional, Irán reforzó su postura sobre el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte de energía a nivel global. La advertencia del gobierno iraní se produce en el contexto del conflicto abierto con Estados Unidos e Israel.
Irán ratificó que ningún barco puede cruzar el estrecho de Ormuz sin autorización
El Ejército iraní aseguró que mantiene el control total de este estratégico paso marítimo y advirtió que todas las embarcaciones, sin distinción, deberán contar con permiso previo para transitar.
El portavoz del Ejército iraní, Mohammad Akraminia, afirmó que las fuerzas armadas del país ejercen un control total sobre el estrecho de Ormuz y que ninguna embarcación podrá circular por esa vía sin autorización previa, independientemente de su procedencia.
Un paso estratégico
El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio internacional, ya que por allí circula cerca del 20% del petróleo que se consume en el mundo. En ese contexto, cualquier restricción al tránsito marítimo tiene impacto directo en los mercados energéticos y en la estabilidad económica global.
Según las declaraciones oficiales difundidas por agencias iraníes y replicadas por medios internacionales, el control de esta vía marítima es considerado por Teherán como un “derecho inherente”. La medida incluye tanto a buques de países aliados como a aquellos considerados adversarios, lo que marca un endurecimiento en la política de navegación en la región.
Las autoridades iraníes indicaron además que distintos países han comenzado a solicitar autorización formal para que sus embarcaciones puedan atravesar el estrecho. Este mecanismo, que implica un control directo del tránsito, modifica las reglas habituales de navegación en aguas internacionales y genera incertidumbre entre las compañías navieras.
El endurecimiento del control se vincula con decisiones adoptadas a fines de febrero, cuando Irán restringió el paso a buques relacionados con Estados Unidos e Israel tras una serie de ataques militares sobre su territorio. Desde entonces, la presencia militar en la zona se intensificó y el flujo de barcos se vio condicionado por la evolución del conflicto.
Impacto global y tensión geopolítica
La situación en el estrecho de Ormuz se inscribe en un conflicto más amplio que enfrenta a Irán con una coalición liderada por Estados Unidos. En ese marco, el control del paso marítimo se transformó en una herramienta de presión estratégica.
Especialistas advierten que cualquier interrupción prolongada en esta ruta puede generar efectos en cadena sobre el suministro de petróleo, el transporte de mercancías y los precios internacionales. En las últimas semanas, ya se registraron dificultades en el tránsito de buques y episodios de retención o advertencias a embarcaciones que intentaron circular sin autorización.
Además, la incertidumbre sobre la seguridad en la zona llevó a que algunas compañías opten por modificar sus rutas o demorar envíos, lo que incrementa los costos logísticos y afecta el comercio global. Este escenario se agrava por la falta de un marco claro de garantías para la libre navegación.