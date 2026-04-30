El crudo Brent, referencia internacional para los precios del petróleo, se disparó más de un 7% en las primeras operaciones del jueves y rozó los 126 dólares por barril (107,76 euros), su nivel intradía más alto desde 2022, cuando Rusia lanzó la invasión a gran escala de Ucrania.
El barril de petróleo Brent llegó a 126 dólares mientras sigue el conflicto de Medio Oriente
Se trata de los valores más altos desde el comienzo de la guerra en Irán. No se llegaba a dicho monto desde 2002 cuando Rusia invadió Ucrania.
El barril de referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), también subió más de un 3% y superó los 110 dólares por barril. En el momento de redactar esta información, los precios habían corregido ligeramente, con el contrato del mes más cercano del Brent en torno a 122 dólares por barril (104,36 euros) y el WTI alrededor de 108,5 dólares (92,81 euros).
Los precios se sitúan ahora en su nivel más alto desde el inicio de la guerra de Irán.
El repunte del petróleo es consecuencia directa del bloqueo de las negociaciones sobre la reapertura del estrecho de Ormuz por el conflicto de Medio Oriente, de la falta de una vía clara para poner fin a la guerra y de la aparente mayor probabilidad de que se reanuden las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán.
"La mayor crisis energética de su historia"
El mundo enfrenta "la mayor crisis energética de su historia", provocada por la guerra en Oriente Medio y las perturbaciones en el comercio de hidrocarburos, afirmó este jueves el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.
Como ya ocurrió con la invasión rusa de Ucrania en 2022, el conflicto en Oriente Medio evidenció la fuerte dependencia mundial de las energías fósiles.
El cierre iraní del estrecho de Ormuz, por donde transitaba un 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo, disparó los precios del barril de crudo a niveles no vistos en cuatro años.
El Brent del mar del Norte llegó a cotizar este jueves a 126 dólares, cuando Estados Unidos aplica también un bloqueo naval a los puertos iraníes.
El prolongado cierre de ese paso marítimo crucial para el comercio mundial amenaza con problemas de suministro y escasez a largo plazo.
En una conferencia de la AIE en París, donde tiene su sede el organismo, Birol aseguró que este encarecimiento está "poniendo mucha presión en muchos países".