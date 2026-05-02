Aunque Donald Trump afirmó ante el Congreso que “las hostilidades con Irán han cesado”, el escenario internacional continúa marcado por la tensión y la incertidumbre. Lejos de una resolución definitiva, el conflicto mantiene en alerta a la comunidad global.
Trump rechazó condiciones de Irán y advirtió por sanciones en el Estrecho de Ormuz
A pesar de las declaraciones de cese de hostilidades, persisten tensiones que podrían reactivar conflictos. La estrategia de EE.UU. en el Estrecho de Ormuz y la intervención de China en la ONU son clave en la diplomacia global.
Durante una cena privada en Florida, el mandatario estadounidense expresó su malestar con la iniciativa presentada por Teherán. Según indicó, las condiciones planteadas resultan inviables para su administración. En ese marco, advirtió sobre los riesgos de un acuerdo apresurado y sostuvo que una solución superficial podría reactivar el conflicto en un plazo de tres años.
Presión sobre el Estrecho de Ormuz
En el plano económico, Washington endureció su postura respecto a la circulación marítima en el Estrecho de Ormuz. La Casa Blanca alertó que las embarcaciones que abonen peajes o tasas a Irán para transitar por esa vía podrían enfrentar sanciones severas. La medida busca limitar las fuentes de financiamiento iraníes, aunque genera preocupación por su impacto en el comercio internacional.
La estrategia militar impulsada por Trump también enfrenta críticas dentro de su propio país. Una encuesta reciente de Washington Post-ABC-Ipsos reveló que el 61% de los ciudadanos estadounidenses considera incorrecto el uso de la fuerza militar contra Irán, reflejando un creciente rechazo a la escalada bélica.
China y el rol diplomático
En paralelo, China intervino en el debate a través de su embajador ante la ONU, Fu Cong, quien destacó la importancia de sostener el alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán. Además, anticipó que la situación en el Estrecho de Ormuz será un eje central en la agenda cuando Trump visite el país asiático a fines de mes.
Escalada de violencia en Líbano
Mientras tanto, en el sur del Líbano la situación se agrava. El presidente del Parlamento, Nabih Berri, denunció que el cese al fuego con Israel permite una intensificación de las acciones militares. Informes oficiales confirmaron la muerte de al menos 16 personas en ataques recientes, cifra que se suma a las más de 30 víctimas registradas el día anterior.
El panorama regional continúa siendo inestable. Entre las tensiones diplomáticas, las disputas económicas y el aumento de víctimas civiles, la crisis trasciende Oriente Medio y repercute tanto en la política interna de Estados Unidos como en sus vínculos con potencias como China.