Conflicto en Medio Oriente

Trump rechazó condiciones de Irán y advirtió por sanciones en el Estrecho de Ormuz

A pesar de las declaraciones de cese de hostilidades, persisten tensiones que podrían reactivar conflictos. La estrategia de EE.UU. en el Estrecho de Ormuz y la intervención de China en la ONU son clave en la diplomacia global.