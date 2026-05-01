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Escala la tensión comercial

Trump endurece su postura y anuncia aranceles del 25% a autos europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que incrementará al 25% los aranceles a automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea. La medida reaviva la tensión comercial entre ambos bloques y busca presionar para que las empresas trasladen su producción al territorio estadounidense.

Trump presiona a Europa con aranceles del 25% y condiciona inversiones. Credito: REUTERS/Srdjan Zivulovic/File PhotoTrump presiona a Europa con aranceles del 25% y condiciona inversiones. Credito: REUTERS/Srdjan Zivulovic/File Photo
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El gobierno de Estados Unidos profundiza su estrategia proteccionista.

A través de un mensaje en la red Truth Social, Trump confirmó que la próxima semana elevará al 25% los aranceles sobre los vehículos importados desde la Unión Europea, al considerar que el bloque “no está cumpliendo” con el acuerdo comercial negociado entre ambas partes.

FILE PHOTO: Brand-new cars are stored at a car terminal, after U.S. President Donald Trump threatened on Saturday to impose a 30% tariff on imports from Mexico and the European Union starting on August 1, in the harbour of Duisburg, Germany, July 14, 2025. REUTERS/Thilo Schmuelgen/File PhotoTrump presiona a Europa con aranceles del 25% y condiciona inversiones

Sin embargo, dicho acuerdo aún no fue ratificado por Bruselas. Desde el Parlamento Europeo se plantearon objeciones y se solicitaron salvaguardas que permitan suspender su aplicación en caso de nuevas medidas unilaterales por parte de Washington, lo que mantiene el entendimiento en una situación de incertidumbre.

Presión para relocalizar la producción

Uno de los ejes centrales del anuncio es incentivar la producción dentro de Estados Unidos. Trump reiteró que las compañías que fabriquen automóviles y camiones en plantas instaladas en el país quedarán exentas de los aranceles.

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En ese sentido, el mandatario destacó que actualmente hay inversiones en marcha por más de 100.000 millones de dólares en nuevas plantas industriales, lo que, según afirmó, representa un nivel récord para la industria automotriz estadounidense.

La estrategia apunta a fortalecer el empleo local y reducir la dependencia de importaciones.

Dudas legales y escenario abierto

A pesar del anuncio, persisten interrogantes sobre la implementación concreta de la medida. En febrero, la Corte Suprema limitó parte del esquema arancelario impulsado por Trump, lo que obligó al gobierno a redefinir su marco legal.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Employees of German car manufacturer Porsche assemble sports cars at the Porsche factory in Stuttgart-Zuffenhausen, Germany, January 26, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski/File Photo/File Photo Analizan reducir a la mitad el impuesto para los autos cero kilometro que llegan al pais desde Europa ImportacionesTrump presiona a Europa con aranceles del 25% y condiciona inversiones

Como respuesta, la administración estableció un arancel global temporal del 10%, cuya continuidad deberá ser evaluada por el Congreso en los próximos meses.

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En este contexto, la suba al 25% para los vehículos europeos abre un nuevo frente de conflicto comercial y suma incertidumbre sobre la evolución de las relaciones económicas entre Estados Unidos y la Unión Europea.

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