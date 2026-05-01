Escala la tensión comercial

Trump endurece su postura y anuncia aranceles del 25% a autos europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que incrementará al 25% los aranceles a automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea. La medida reaviva la tensión comercial entre ambos bloques y busca presionar para que las empresas trasladen su producción al territorio estadounidense.