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Salió a la luz el video del intento de asesinato a Trump durante una cena en la Casa Blanca

Las imagenes difundidas por la fiscal federal muestra a Cole Allen en actitudes sospechosas dentro del Hotel Hilton Washington, consideradas como reconocimiento previo al incidente en la Cena de Corresponsales.

Difunden video del intento de asesinato contra Donald Trump durante la Cena de Corresponsales. Difunden video del intento de asesinato contra Donald Trump durante la Cena de Corresponsales.
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La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, difundió un video presentado ante la Justicia en el que se observa a Cole Allen disparando contra un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, en el marco del presunto intento de asesinato del presidente Donald Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

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El material fue dado a conocer por la propia fiscal a través de su cuenta oficial y forma parte de las pruebas incorporadas en la causa judicial que investiga el hecho.

El recorrido previo al ataque

Según explicó Pirro, las imágenes también muestran a Allen desplazándose por las instalaciones del Hotel Hilton Washington, lugar donde se desarrolló el evento, durante el día anterior.

De acuerdo con lo señalado, estos movimientos son considerados por los investigadores como posibles tareas de reconocimiento previas al episodio.

Qué se sabe sobre el tiroteo

La fiscal indicó que no hay evidencia que respalde versiones que sugerían la existencia de fuego amigo durante el tiroteo, una hipótesis que había circulado en un primer momento tras lo ocurrido.

U.S. President Donald Trump is escorted out after a man opened fire with a shotgun on security personnel outside the room, during the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington, D.C., U.S., April 25, 2026, in this still image from video. REUTERS/Bo Erickson THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. TPX IMAGES OF THE DAYOperativo de seguridad tras el incidente en Washington.

En ese sentido, remarcó que los elementos reunidos hasta ahora no sostienen esa línea y que la investigación continúa enfocada en esclarecer las circunstancias del ataque.

Investigación en curso

Pirro afirmó que el proceso seguirá adelante con la participación del FBI, en el marco de una investigación que calificó como extensa.

Secret Service agents enter the room to evacuate cabinet members, shortly after U.S. President Donald Trump was escorted out, after a man opened fire with a shotgun on security personnel outside the room during the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington, D.C., U.S., April 25, 2026, in this screengrab from a video. REUTERS/Bo EricksonMomento captado en video durante el tiroteo en el evento.

“Mi oficina junto con el FBI continuará esta extensa investigación para llevar a Cole Allen ante la justicia”, sostuvo la fiscal.

El caso generó conmoción en el ámbito político y de seguridad en Estados Unidos, mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar responsabilidades.

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