El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en cerca de siete años despegó este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Miami a bordo de un avión de American Airlines y en medio de una fiesta con banderas venezolanas y el desayuno típico de ese país, que incluyó arepas y tequeños.
Se retomaron los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela
El primero despegó desde Miami. Fue celebrado por el gobierno estadounidense, el cual reforzó el discurso de apertura mediante el presidente Donald Trump.
Los pasajeros de este vuelo a Caracas, de aproximadamente tres horas de duración, celebraron antes del despegue en presencia de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, felices de poder visitar su patria tras años de hacerlo por terceros países.
Los vuelos comerciales directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019 en medio de las tensiones entre los gobiernos del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien estaba en su primer mandato (2017-2021).
Lo celebró EE.UU.
"Durante casi 7 años no ha habido vuelos comerciales directos entre EE.UU. y Venezuela", resaltó el Departamento de Estado en su cuenta oficial de X, junto a un video del primer vuelo en cuestión.
"Bajo el presidente Trump estamos cambiando eso hoy. Vuelos entre Miami y Caracas restaurados", agrega el breve comunicado que refuerza el discurso en favor del actual inquilino de la Casa Blanca, quien bajo sui gestión intervino en el país y secuestró a Nicolás Maduro, reestableciendo el diálogo con su ex vice y ahora presidenta, Delcy Rodríguez.
Los presentes
El acto contó con la presencia del subsecretario del Departamento de Transporte de EEUU (USDOT) para Asuntos sobre Políticas, Ryan McCormack, directivos de American Airlines, el embajador venezolano en Washington, Félix Plasencia, autoridades del condado de Miami-Dade y representantes del Departamento de Estado.
El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, calificó el vuelo como un avance en las relaciones bilaterales. “Hoy no se trata simplemente de un vuelo más, sino de un hito fundamental para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y abrir nuevas oportunidades económicas en ambos países”, declaró Duffy.