Un dramático rescate se registró en San Antonio del Táchira, Venezuela, después de que un hombre quedara atrapado dentro de su camioneta durante la crecida repentina de una quebrada. El episodio ocurrió en medio de las intensas lluvias que afectan a la región andina.
Venezuela: un hombre quedó atrapado en su camioneta por una crecida y lograron salvarlo a tiempo
El conductor de 65 años quedó atrapado dentro del vehículo durante la crecida repentina de una quebrada en San Antonio del Táchira. Un grupo de vecinos logró rescatarlo antes de que el rodado quedará completamente cubierto por el agua.
La víctima fue identificada como Ricardo Franco, de 65 años. Según la información difundida, el hombre no logró salir del vehículo cuando el caudal comenzó a crecer con rapidez y el auto quedó rodeado por el agua.
La situación generó momentos de máxima tensión, ya que el vehículo terminó prácticamente cubierto por la corriente. En ese contexto, varias personas se acercaron para intentar auxiliarlo antes de que el agua avanzara por completo sobre el rodado.
La rápida intervención de un grupo de voluntarios fue clave para evitar una tragedia. Entre varios lograron sacar al hombre del interior del auto y ponerlo a resguardo, mientras la crecida continuaba golpeando la zona.
La subida repentina del caudal fue consecuencia de las lluvias torrenciales que aún afectan al área andina venezolana. El video del rescate se viralizó en redes por la desesperación del momento y por la reacción de quienes intervinieron para salvarlo.