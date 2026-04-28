Rescate extremo

Venezuela: un hombre quedó atrapado en su camioneta por una crecida y lograron salvarlo a tiempo

El conductor de 65 años quedó atrapado dentro del vehículo durante la crecida repentina de una quebrada en San Antonio del Táchira. Un grupo de vecinos logró rescatarlo antes de que el rodado quedará completamente cubierto por el agua.