Palantir Technologies, la compañía estadounidense fundada en 2003 con capital semilla del fondo de inversión de la CIA (In-Q-Tel), ya está consolidada como un actor central en la intersección del análisis de macrodatos, la inteligencia artificial y la seguridad nacional de Estados Unidos.
Peter Thiel en Argentina: el plan de Palantir para redefinir la gestión estatal
Tras las reuniones entre Javier Milei y el magnate, se analiza el impacto de una doctrina que considera a la libertad y la democracia como "incompatibles".
La empresa desarrolla plataformas diseñadas para integrar y analizar volúmenes masivos de información, orientando sus servicios tanto a sectores gubernamentales como a corporaciones privadas.
Peter Thiel, fundador y propietario de la firma, se instaló en Buenos Aires tras comprar una mansión en Barrio Parque o Palermo Chico durante la misma semana en la que fue recibido por el presidente Javier Milei.
Sus funciones y alcances
Las operaciones de Palantir se dividen principalmente a través de sus plataformas centrales. Palantir Gotham es utilizada mayoritariamente por agencias de inteligencia y defensa para la lucha contra el terrorismo y la investigación de fraudes, integrando datos estructurados y no estructurados para facilitar la toma de decisiones en el campo de batalla
Por otro lado, Palantir Foundry y Palantir Metropolis se enfocan en el sector comercial, permitiendo a bancos, fondos de cobertura y empresas de salud o retail gestionar ontologías de datos para optimizar sus operaciones y realizar análisis predictivos
En el ámbito de la logística y la industria, sus herramientas son empleadas por compañías como Walgreens para gestionar flujos de trabajo en miles de tiendas, United Airlines para reducir retrasos operativos y Tampa General Hospital para infundir datos en el continuo de la atención médica
Asimismo, en el área de defensa, Palantir ha desarrollado el sistema Maven Smart System y los camiones TITAN, diseñados para agilizar el proceso de detección y rastreo de objetivos militares mediante IA
Un área crítica de su funcionamiento ha sido el apoyo a los operativos migratorios en Estados Unidos. Según el medios de verificación el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha utilizado herramientas de Palantir como ImmigrationOS y ELITE
Estas aplicaciones permiten rastrear "autodeportaciones" en tiempo real y cruzar registros judiciales y migratorios para localizar a extranjeros con órdenes de expulsión
La República Tecnológica y la democracia
En los últimos días, Palantir publicó un manifiesto basado en el libro de su CEO, Alex Karp, titulado The Technological Republic. Este documento sintetiza la visión política y estratégica de la compañía a través de ciertos postulados:
- El software como poder duro: Se sostiene que el "hard power" del siglo XXI reside en el software y que la industria tecnológica debe ser un brazo decisivo de la defensa nacional
- Obligación moral de Silicon Valley: El manifiesto afirma que las élites de ingeniería tienen el deber de participar activamente en la seguridad nacional de los Estados Unidos y sus aliados occidentales
- Reemplazo de la burocracia ineficaz: Se propone que las plataformas tecnológicas pueden gestionar el Estado de manera más eficiente que los servicios públicos tradicionales
- Prioridad sobre el debate ético: El texto sugiere que las discusiones sobre la ética de la IA militar pueden ser un obstáculo frente a adversarios que no pausarán su desarrollo tecnológico por debates similares
- Remilitarización estratégica: Aboga por el fortalecimiento militar de aliados como Alemania y Japón como parte de un nuevo orden estratégico global
- Jerarquía de capacidades: Plantea que el dominio tecnológico permitirá a Occidente mantener una ventaja decisiva frente a culturas que la empresa etiqueta como "disfuncionales y regresivas"
Conversaciones con el Gobierno de Argentina
El interés de Palantir en Argentina se ha formalizado a través de reuniones entre el presidente Javier Milei y el cofundador de la empresa, Peter Thiel. Según la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ, el encuentro ha generado interrogantes sobre la aplicación de estas tecnologías para el control social y la gestión estatal basada en datos.
Los focos de conversación incluyeron la posibilidad de "gobernar con datos cruzados", un modelo que busca integrar las bases de datos de diversas dependencias públicas para anticipar amenazas y mejorar la eficiencia administrativa
Uno de los aspectos señalados actualmente es el DNU 941/2025, que reforma la Ley de Inteligencia Nacional y crea la Agencia Federal de Ciberinteligencia, establece un marco normativo que encaja con las capacidades de las plataformas Gotham y AIP de Palantir para la centralización y análisis predictivo de información personal proveniente de organismos como ANSES, AFIP y RENAPER.
La normativa adopta un enfoque de "contrainteligencia preventiva". Esto implica el uso de inteligencia artificial para realizar análisis predictivos sobre la conducta de los ciudadanos con el fin de anticipar supuestas amenazas, lo que transforma los datos personales en herramientas de vigilancia constante.
El DNU habilita una infraestructura que permite el mapeo de redes y la clasificación de individuos según objetivos políticos. Al integrar datos federales con registros comerciales y electorales, el Estado adquiere la capacidad de identificar y segmentar a la población de manera granular.