El presidente Javier Milei recibió este jueves en Casa Rosada al empresario estadounidense Peter Thiel, una de las figuras más influyentes del ecosistema tecnológico global. Del encuentro también participó el canciller Pablo Quirno y se extendió durante casi una hora, en medio de versiones sobre posibles inversiones en el país.
Milei recibió al magnate Peter Thiel en Casa Rosada y se abren expectativas por inversiones
El presidente mantuvo este jueves una reunión reservada con Peter Thiel, uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley. El encuentro alimenta expectativas por posibles financiación en tecnología, innovación y desarrollo estratégico en la Argentina.
Aunque desde el oficialismo evitaron brindar detalles sobre el contenido de la reunión, la presencia del magnate de Silicon Valley no pasó desapercibida. Se trata de uno de los principales referentes del capital de riesgo a nivel mundial y de un empresario con fuerte incidencia en el cruce entre tecnología, inteligencia artificial y política internacional.
Thiel es conocido por haber sido cofundador de PayPal y uno de los primeros grandes inversores externos de Facebook, movimientos que marcaron su ascenso dentro de la industria tecnológica. A lo largo de su carrera también participó en inversiones clave en compañías como Uber Technologies, Airbnb, Spotify y SpaceX.
Otro de sus proyectos más relevantes es Palantir Technologies, firma especializada en análisis masivo de datos y desarrollo de herramientas de inteligencia utilizadas por gobiernos, organismos de seguridad y sectores militares. Esa posición lo convirtió en un actor de peso en la agenda global vinculada a innovación y seguridad estratégica.
La mirada puesta en Argentina
La visita de Thiel a la Argentina se da en un contexto de fuerte expectativa por la llegada de inversiones externas, especialmente en sectores vinculados a tecnología, energía e inteligencia artificial.
En ese marco, su reunión con Milei refuerza la lectura de una sintonía ideológica y económica entre ambos, especialmente en torno a la defensa del libre mercado, la desregulación y el impulso al capital privado como motor del crecimiento.
Fuentes cercanas al Gobierno señalaron que el empresario analiza oportunidades concretas en el país, mientras observa el rumbo económico de la actual gestión. La visita se produce, además, en medio de una agenda reservada que incluyó encuentros con funcionarios y referentes del círculo más cercano al Presidente.
La presencia de uno de los nombres más poderosos de Silicon Valley en Buenos Aires vuelve a poner a la Argentina en el radar de la innovación global y abre interrogantes sobre el alcance que podrían tener futuros acuerdos o desembolsos vinculados al sector tecnológico.
Quién es Peter Thiel, el magnate que se reunió con Milei
Con una fortuna multimillonaria y una influencia decisiva en la economía digital, Thiel es además una figura de peso en el escenario político estadounidense. Su cercanía con sectores conservadores y libertarios, sumada a su visión sobre el futuro de la tecnología, lo posicionan como un actor clave en la conversación global sobre innovación, inteligencia artificial y desarrollo estratégico.