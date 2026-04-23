El gobierno nacional prohibió este jueves el acceso de periodistas acreditados a Casa Rosada por tiempo indeterminado.
El gobierno nacional prohibió el acceso de periodistas a la Casa Rosada
Se borraron del sistema las huellas digitales sin distinción de medio o individuo. Es una consecuencia de la denuncia realizada a dos periodistas por supuesto espionaje.
La medida fue conocida por los primeros medios de comunicación y periodistas que asistieron desde las 7 horas a la casa de gobierno argentino para comenzar con sus tareas.
Según indicaron los anteriormente acreditados, se borraron las huellas digitales exigidas por el sistema de seguridad, sin distinción de medio.
Los argumentos oficiales son la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa, por el que periodistas de siete medios tuvieron su ingreso a la sala restringido por más de dos semanas, y la denuncia penal contra dos periodistas.
Dentro de la agenda de este jueves del presidente de la Nación, Javier Milei, en Casa Rosada, destaca que aproximadamente a las 14 horas recibirá Peter Thiel, el fundador de Palantir, una de las empresas de software, monitoreo digital e industria de guerra más grande del mundo.
La denuncia
La Casa Militar presentó una denuncia penal contra la periodista Luciana Geuna y su equipo tras un informe con grabaciones internas en la sede de Gobierno. La acusación califica el hecho como un despliegue de actividades ilegales que vulneró la seguridad nacional.
Esto se dio tras la difusión de un informe televisivo con grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada. El organismo interpretó que ese registro implicó una "intromisión ilegítima" y planteó que pudo afectar la seguridad nacional.
El escrito judicial señaló que la filmación puso en riesgo la seguridad nacional dentro de la sede de gobierno. "Bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial".
"El objetivo de esta presentación es poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno", indica el documento impulsado por Casa Militar, que tiene a su cargo la custodia del presidente.
Casa Militar sugirió posibles infracciones a los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión por la obtención o revelación de secretos políticos o militares. "La investigación deberá determinar si los denunciados incurrieron en estos u otros delitos".
Por último, la Casa Militar afirmó: "El video muestra de forma inequívoca que el autor del informe registró sin filtro la actividad de la sede principal del Gobierno mediante una grabación subrepticia", ya que la filmación se habría realizado con "lentes inteligentes", sin conocimiento de los funcionarios ni autorización de los responsables de seguridad.
La publicación del presidente
Este miércoles, Javier Milei reivindicó la acción a través de su cuenta de X. "BASURAS REPUGNANTES Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables", afirmó.