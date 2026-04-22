Ingresó al Senado

Reforma electoral: fin de las PASO, cambios en financiamiento y Ficha Limpia para candidatos

El proyecto, de 79 artículos en siete títulos, apunta a redefinir el funcionamiento del sistema electoral en su conjunto. Elimina las elecciones Primarias, incorpora Ficha Limpia, redefine la elección de parlamentarios del Mercosur, cambia la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, el Código Electoral y el sistema de financiamiento.