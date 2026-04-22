La diputada nacional de la Libertad Avanza, Romina Diez, se pronunció en favor de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). A través de su cuenta personal en la red social X, la legisladora sostuvo que esos comicios “se financian con el bolsillo de todos los argentinos” y cuestionó su utilidad dentro del sistema electoral.
Romina Diez respaldó la eliminación de las PASO
La diputada nacional por Santa Fe aseguró que “los partidos políticos deben hacerse cargo de sus internas”.
Diez planteó que las PASO terminan siendo un mecanismo costoso para resolver disputas internas de los partidos políticos. “Que cada espacio ordene sus candidaturas como mejor le sirva, sin hacer pagar a la gente ese costo”, expresó, en línea con la postura del oficialismo nacional, quien elevó al Congreso el proyecto de reforma política que propone, entre sus principales puntos, la eliminación de las PASO, modificar el esquema de financiamiento de los partidos políticos y volver a discutir Ficha Limpia.
El eje central del planteo pasa por el gasto público. Según la diputada, eliminar las primarias permitiría un ahorro superior a los 200 millones de dólares, una cifra que podría destinarse a otras prioridades. “Es sentido común: menos gasto para la política, más respeto por la gente”, remarcó.
Las declaraciones se alinean con la visión del presidente Javier Milei, quien en reiteradas oportunidades cuestionó el sistema de primarias por considerarlo ineficiente y oneroso. “La discusión no es sólo económica, sino también política: sostener las PASO distorsiona la competencia electoral y traslada a toda la sociedad un costo que debería ser asumido por las propias estructuras partidarias”, agregó la diputada nacional.
“Debemos achicar el gasto político y redefinir las reglas del juego electoral. Los partidos políticos deben hacerse cargo de sus internas”, cerró Romina Diez, diputada nacional por la Libertad Avanza.