El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció que este miércoles enviarán al Congreso argentino la reforma electoral con una serie de tópicos destacados.
Adelanto
Milei anunció que este miércoles enviará al Congreso la reforma electoral
El presidente argentino comunicó que buscarán la eliminación de las PASO, modificar el financiamiento y la implementación de Ficha Limpia.
Javier Milei. Crédito: REUTERS/Florion Goga
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Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, el mandatario adelantó: “MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO”.
La publicación de Milei en X.
Luego, Milei describió los principales puntos de la propuesta: ”ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre”.
El breve mensaje agrega tradicionales latiguillos: “SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.
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