#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
Elecciones

Batacazo de Universitarios por La Libertad en las elecciones en la UNR

El espacio estudiantil de Romina Diez metió cuatro consejeros y cuatro secretarios en Rosario

Romina Diez celebró los resultados obtenidos. Romina Diez celebró los resultados obtenidos.
Seguinos en

La presidente del partido en Santa Fe, Romina Diez, celebró los resultados obtenidos por Universitarios por la Libertad (UPL) en las elecciones en Rosario.

El espacio del presidente Javier Milei logró ingresar cuatro consejeros y cuatro secretarios estudiantiles.

"Vamos a seguir trabajando en pos de una universidad y una educación libre, por y para los estudiantes", dijo Romina Diez.

Seguimos creciendo y llevando las ideas de la libertad a cada facultad de Santa Fe y la Argentina. Este proyecto es el movimiento estudiantil liberal más grande de la historia y con estos resultados logramos aumentar nuestra presencia en las universidades”, cerró la diputada nacional, Romina Diez.

Seguinos en

#TEMAS:
Romina Diez Villagra
Educación
Rosario
Javier Milei
Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro